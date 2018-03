Vuelve la sangre a las vías de Murcia

Una persona ha resultado herida en la noche de este jueves en Santiago Mayor en un incidente entre la Policía y los asistentes a la marcha contra el machismo. Según asegura la Delegación del Gobierno, la víctima se hizo una brecha en "un ataque a la Policía". Además, cuatro agentes han resultado heridos con contusiones y uno de ellos ha tendio que ser atendido en un hospital

Centenares de personas se han concentrado esta noche en el entorno de las vías, donde concluía la manifestación por el Día de la Mujer y donde estaba previsto la lectura de un manifiesto feminista.

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo formado por más de 100 agentes.

La concentración se ha desarrollado en un clima de mucha tensión, entre gritos y cánticos. De hecho, se han producido empujones entre la Policía y los manifestantes.

Los agentes sólo están permitiendo el paso al otro lado de las vías a grupos de pocas personas a través del paso peatonal.

"Vergüenza me daría un hijo policía", es uno de los cánticos escuchados, además del clásico: "Que no, que no, que no queremos muro".



Cargas en la mañana

No es el primer episodio de violencia de este 8 de marzo. Este mediodía, vecinos de Santiago El Mayor denunciaron "cargas policiales" en las vías, "incluso contra las mujeres".

Los organizadores del campamento montado en un jardín cercano al trazado ferroviario invitaron por Día de la Mujer a las participantes de la manifestación a acudir a las vías. Cuando empezaron a acudir este mediodía, según fuentes presenciales, "la Policía comenzó a dar empujones" y terminó con una "carga policial" hasta que los agentes consiguieron dispersar a las personas allí concentradas.