Pablo Artal: "No doy mi apoyo público ni a Luján ni a Lozano" L. O.

Ante los rumores de que Pablo Artal, candidato a rector de la Universidad de Murcia (UMU), ha dado su apoyo público a alguno de los dos candidatos que ayer lograron pasar a la segunda ronda de las elecciones, el catedrático de Óptica ha manifestado que no va a mostrar su apoyo público "ni a Pedro Lozano ni a José Luján". Y añade que "cualquier información en otro sentido es falsa".

"Felicitamos a los candidatos que ayer consiguieron la mayor parte de los votos emitidos por la comunidad universitaria pero considero que los proyectos de ambos candidatos no reflejan nuestra idea de universidad". Además, Artal avanza que "he decidido no votar el próximo día 15 de marzo para ser coherente con la idea de Universidad que hemos defendido a lo largo de esta campaña".

Respecto a la posibilidad de que Luján o Lozano quisieran captar a miembros de su candidatura de cara a la segunda vuelta, Artal destaca que es "una decisión personal de cada uno y, evidentemente, contarán con el máximo respeto por mi parte. Entendería que los actuales candidatos quisieran contar con miembros de nuestro equipo dado que todos destacan por ser excelentes profesionales en sus respectivas áreas y por su capacidad de trabajo y compromiso con la Universidad de Murcia".