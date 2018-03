La Universidad Católica lidera proyectos de la UE para mejorar la formación en inserción laboral

Se trata de cinco nuevos proyectos europeos que se suman a las numerosas iniciativas que desde la UCAM se organizan para fortalecer la inserción laboral en Europa, desde iniciativas de educación para los jóvenes, proyectos de investigación internacionales, así como las alianzas universidad-empresa, que están caracterizando a esta institución en los últimos años, y que son un apoyo al tejido empresarial a todos los niveles.

La Universidad Católica de Murcia será la encargada de realizar las labores de coordinación y gestión de estas iniciativas, enfocadas a potenciar el empleo y autoempleo con una formación y preparación que los acerque de manera adecuada al mercado laboral. La institución murciana trabajará junto a entidades de países como Italia, Portugal, Bélgica, Alemania, Croacia, Bulgaria, Moldavia, Bielorrusia, Armenia, Polonia, Irlanda, Eslovenia, Georgia, Macedonia, Lituania, Rumanía y Noruega, entre otros.

Emprendimiento

Destacan ´Smart CBHEI´ (Erasmus+ KA2), iniciativa de catorce socios provenientes de España, Bélgica, Alemania, Bulgaria, Moldavia, Bielorrusia y Armenia, orientada al campo de la Formación Profesional, así como los proyectos ´Future Builders´, ´Why dont you get a work?´, ´Story Builders´y ´EVS- Planning is Crucial for Quality´, de la convocatoria (Erasmus+ KA1), en los que se fomenta el intercambio de alumnos para contribuir al aprendizaje conocimientos y habilidades de emprendimiento laboral e idiomas.

Ángel Pablo Cano, director de la OPRI asegura que éstos «suponen una oportunidad para nuestros alumnos, y nos permiten seguir reforzando el apoyo de la UCAM a las iniciativas emprendedoras».