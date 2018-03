La oposición presenta una moción de censura, pese a la negativa de Cs

Los 13 concejales del PSOE, Ahora Murcia, Cambiemos y el edil no adscrito Javier Trigueros firmaron ayer ante el secretario del Ayuntamiento la moción de censura contra el alcalde del municipio, José Ballesta, y su equipo de Gobierno porque «las palabras de Roque Ortiz en aquella reunión evidenciaron la forma de funcionar del PP durante estos casi 23 años de gobierno». Pese a las 13 respaldos de la iniciativa, el voto de Trigueros no contaría, por lo que las 12 firmas presentadas no serían suficientes para que la moción de censura salga adelante por mayoría absoluta, para lo que son necesarios 15 concejales. De ahí que los tres grupos de la oposición que han impulsado la moción pidan «coherencia» a Ciudadanos para dar lugar a un cambio de gobierno.

Aseguran que la dimisión de Roque Ortiz no es suficiente, «el problema no lo empezó ni termina con Roque Ortiz», ha enfatizado la portavoz socialista, Susana Hernández, «y ante esta situación hemos tenido capacidad de llegar a acuerdos porque hemos antepuestos los intereses de los murcianos, que merecen un gobierno honrado».

Tras presentar el escrito de moción de censura ante el secretario del Pleno, los concejales han invitado a Ciudadanos a que plasme su firma en el documento, pidiendo a sus cuatro ediles que «dejen de engañar a los ciudadanos de Murcia y que, por una vez, sus palabras y hechos vayan de la mano». «Ciudadanos, con su postura y su voto, son los responsables de que estas prácticas corruptas sigan en este Ayuntamiento», ha acentuado Susana Hernández. Y es que «si uno denuncia la corrupción del PP, tiene que hacer lo posible para que ésta salga del Ayuntamiento», ha remarcado la portavoz de Ahora Murcia, Alicia Morales.

Desde Cambiemos Murcia, su portavoz Nacho Tornel ha insistido en la «contradicción» de Cs, «un partido que propugna la transparencia y el cambio de Gobierno, pero cuando hay que dar el paso, se queda atrás, consciente de que con ello impide poner en el banquillo al PP y tantos indicios de mal gobierno». El concejal no adscrito Javier Trigueros ha asegurado que con la dimisión de Roque Ortiz «no se ha resuelto nada y hay que ser coherentes».



«No generaremos inestabilidad»

El portavoz de la formación naranja, Mario Gómez, manifestó ante las palabras de sus compañeros de la oposición que «seguiremos trabajando de forma responsable y seria por Murcia y los murcianos, fiscalizando la labor del Gobierno del PP y garantizando la legalidad de su gestión». «No somos partidarios de generar inestabilidad a cambio de sillones», ha subrayado Gómez, quien ha destacado que «en Ciudadanos seguimos trabajando para poner en marcha nuestro proyecto para Murcia que no es otro que el desarrollo económico y social, la estabilidad política y el bienestar del conjunto de los vecinos».