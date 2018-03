En busca de financiación para investigar sobre endometriosis

La productora musical de Warner Spain Lucía Arnáiz prepara un concierto benéfico para recaudar fondos.

Dolores pélvicos, problemas de infertilidad o cáncer de ovarios son algunas de las consecuencias de la endometriosis, una enfermedad que afecta a un 15 por ciento de las mujeres y que no dispone de un tratamiento efectivo, aunque trata de controlarse mediante hormonas.

En este campo está tratando de avanzar el grupo de Inmunología de la Universidad de Murcia (UMU), que está desarrollando diversas líneas de investigación para las que necesita una mayor financiación, una iniciativa en la que ha encontrado un importante apoyo en Lucía Arnáiz, productora musical en Warner Spain, que colabora con la financiación del proyecto sobre la endometriosis del grupo de Inmunología. La endometriosis es un trastorno ginecológico crónico de causa desconocida, caracterizado por la presencia de tejido endometrial fuera del útero y que provoca dolores pélvicos, problemas de infertilidad y puede llegar a provocar cáncer ovárico en algunas pacientes.

Por ello, Arnáiz ha decidido promover un concierto benéfico este otoño en Madrid para recaudar fondos que irán destinados al equipo de la Universidad de Murcia. Asimismo, ha lanzado una campaña divulgativa bajo el título 'Endomequé?', la pregunta inicial que se hacen muchas personas cuando menciona la afección. Los objetivos de esta iniciativa son crear una conciencia entorno a la endometriosis y colaborar financieramente para apoyar el desarrollo de tratamientos menos invasivos. «La medicación es paliativa, no existe cura. Se trata de hormonas que te revolucionan. Muchas personas no te entienden o creen que exageras», asegura esta representante de artistas que puede hablar desde el conocimiento, ya que es una de las afectadas.

En este sentido, los investigadores murcianos profundizan en los mecanismos inmunitarios implicados en el proceso para alcanzar métodos de diagnóstico menos agresivos y terapias más eficaces. En concreto, estudian los macrófagos peritoneales, células con un papel relevante en esta patología, capaces de reconocer, ingerir y eliminar patógenos entre otras funciones. Los científicos utilizan los macrófagos de mujeres sanas para detectar alteraciones en afectadas por endometriosis e identificar dianas terapéuticas, según ha explicado a esta Redacción Pilar García Peñarrubia, directora del grupo de investigación de la Universidad de Murcia que está desarrollando este proyecto.

García Peñarrubia resalta que la endometriosis es una enfermedad multicausal inflamatoria que puede estar originada por factores hormonales, genéticos o por la propia contaminación ambiental. La investigadora murciana hace hincapié en que pese a que la incidencia es alta (el 15 por ciento de las mujeres la sufren) «no se le hace el caso que merece al tratarse de una enfermedad benigna, aunque algunos casos puedan derivar en cáncer». Además, recuerda que es invalidante y que muchas de las afectadas tienen que coger continuamente bajas laborales por los fuertes dolores y los continuos y abundantes sangrados.

El proyecto de investigación del grupo de Inmunología de la UMU lleva un año en marcha y en él están colaborando también los doctores Francisco Machado Linde, jefe de servicio de Ginecología del Hospital Reina Sofía de Murcia, y Pilar Marín, ginecóloga del Hospital Virgen de la Arrixaca, quienes les remiten muestras de mujeres para ser estudiadas. Para este proyecto el equipo investigador ha recurrido al micromecenazgo, con el que ha conseguido 10.000 euros que aún no les han llegado.

Lucía Arnáiz explicó lo difícil que es el diagnóstico, que tarda entre cinco y diez años. «Los médicos me decían que el malestar era normal y que me estaba desarrollando, hasta que a los 15 años empecé a desmayarme de dolor», cuenta. Unida a la indisposición física, Arnáiz sumó la impotencia y la rabia cuando un trastorno que afecta a 2 millones de mujeres en España aproximadamente es invisible. Constatar la laguna que había respecto a esta enfermedad le llevó a actuar. «Parecía que no se estudiaba, que no se hacía nada. Busqué por Internet hasta que encontré al grupo de Inmunología de la Universidad de Murcia, que habían finalizado una campaña de crowdfunding sin alcanzar sus metas».



Fila cero para ayudar

Arnáiz visitó Murcia el pasado 15 de febrero para conocer las instalaciones y el equipo de investigación, formado por Pilar García Peñarrubia, María Concepción Martínez-Esparza Alvargonzález, Antonio José Ruiz Alcaraz y Violeta Carmona Martínez. Por ello, esperan que el concierto benéfico que se hará en Madrid les dé el empujón financiero que necesitan. Además, han habilitado una cuenta con fila cero para que las personas interesadas en ayudar y que no puedan asistir al concierto puedan hacer sus aportaciones en el número de cuenta de la Fundación para la Formación y la Investigación Sanitaria (FFIS) ES91 04870058472000519698. En este caso, la FFIS emitirá un certificado de la donación para que los donantes se la puedan desgravar en la declaración del IRPF del año correspondiente de acuerdo con la Ley de Micromecenazgo.