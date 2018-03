La Policía ha sancionado ya a medio millar de gorrillas en lo que va de año

El perfil del aparcacoches 'sin papeles' que hay en Murcia es el de un varón de entre 20 y 40 años

La Policía Local de Murcia ha sancionado ya, en lo que va de año, a más de medio millar de aparcacoches 'sin papeles' sorprendidos tratando de ganarse unas monedas en las calles del municipio. Como la mendicidad no es ilegal, no les denuncian por pedir dinero. Tampoco por dirigirse a los conductores que aparcan, aunque les importunen. Les denuncian por estar en la carretera. Por norma, no pueden quedarse ocupando la calzada, si hay una acera en el mismo lugar.

En concreto, hasta el 21 de febrero van 502 las denuncias formuladas por infracción de Tráfico, indicó el Ayuntamiento.

En primer lugar, se identifica a los gorrillas. Si carecen de documentación, se les lleva a dependencias policiales. Algunos acaban retenidos por infringir la Ley de Extranjería. Otros, una vez en Comisaría, aparecen reclamados judicialmente por otros hechos. Cuando se 'caza' a un gorrilla, primero se formula una denuncia por infracción a la normativa de tráfico. Se abre un acta y se insta a la persona denunciada a que se desplace por la acera.

A la tercera vez que lo pillan, la denuncia cambia: como no está haciendo caso a lo que le manda la Policía, se formula una denuncia por desobediencia. En lo que va de 2018, ya se han tramitado cuatro denuncias por desobedecer a los municipales.

Las sanciones a quien se denuncia por infringir la ley de tráfico ascienden a 80 euros. Mientras, quien es multado por desobediencia pagaría mínimo 601 euros, detallan desde la Policía Municipal. Esto es debido a que se trata de una infracción grave a una Ley Orgánica. En concreto, al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección a la Seguridad Ciudadana.