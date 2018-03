La Marea Blanca clama por una Sanidad pública de calidad

La Marea Blanca vuelve a las calles de Murcia. Cientos de personas han respaldado esta tarde en el centro de la capital de la Región a las más de 50 asociaciones y colectivos que forman parte de la Marea Blanca y que después de tres años han vuelto a ponerse detrás de una pancarta para reclamar una Sanidad pública de calidad en la Región.

A las seis y media de la tarde estaba previsto que saliera la marcha desde la puerta del Hospital Reina Sofía de Murcia, aunque la masiva afluencia de ciudadanos ha hecho que la cabecera de la protesta no echara a andar hasta algo más tarde. Las organizaciones y colectivos que componen este movimiento han decidido dar el paso y volver a las protestas para mostrar así su rechazo a las políticas sanitarias que el Gobierno regional está llevando a cabo, "deteriorando la Sanidad pública y perjudicando la salud de los ciudadanos", según han explicado la portavoz de la Asociación de Usuarios de la Sanidad, María Teresa Martín.

Usuarios de la Sanidad, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la delegación de alumnos de Medicina de la UMU, asociaciones vecinales, sociedades médicas como la de Medicina Familiar, Nutrición o Enfermería y colegios profesionales como Fisioterapeutas, Dietistas y Enfermería, así como distintas organizaciones sindicales han querido alzar la voz para que el Gobierno regional solucione "de una vez" el incremento de las listas de espera, se ponga en marcha un programa de ayudas al copago de fármacos para las familias y pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros y mejoren las condiciones laborales del personal sanitario, entre otras medidas.

La marea ha recorrido la avenida Intendente Palacios para seguir por Ronda de Garay, avenida Teniente Flomesta, Glorieta de España y Gran Vía de Murcia, para terminar en la plaza Fuensanta, donde está prevista la lectura de un manifiesto. Durante el trayecto se han visto numerosas batas blancas de profesionales que han salido a la calle hartos de una presión asistencial que les obliga a cubrir a compañeros cuando están de baja o de vacaciones y a sufrir cada día la necesidad de un refuerzo de las plantillas de hospitales y centros de salud que no termina de llegar.

A la Marea Blanca también se han sumado numerosos rostros conocidos como el secretario de Sanidad del PSRM-PSOE, José Antonio Peñalver, que ha estado acompañado delsecretario general de su partido, Diego Conesa, y otros miembros de la Ejecutiva Regional, diputados regionales y alcaldes socialistas "para pedir más transparencia, equidad, prevención, disminución de las listas de espera, inversión en salud medioambiental y salud mental, participación ciudadana en los Consejos de Salud, apuesta por la Atención Primaria y ayudas al copago de colectivos vulnerables".

El secretario de Políticas Públicas de la formación morada, Juan Ángel Sánchez, ha manifestado que apoyan la movilizaciones programadas por la Marea Blanca de la Región de Murcia y ha animado al conjunto de la ciudadanía a que "participen para mostrar su defensa del derecho a la Sanidad pública y en oposición a las políticas de recortes y privatizaciones".

El propio consejero de Salud, Manuel Villegas, aseguró ayer al ser preguntado por la protesta convocada para esta tarde en Murcia que comparte "muchas" de las reivindicaciones de la Marea Blanca y, de hecho, recordó que su departamento ya está trabajando en ellas para "paliar la situación". No obstante, criticó que hay asuntos que "no se ajustan a la realidad" y ha pedido más "rigor" en los datos para no trasladar a la ciudadanía situaciones que no son "veraces".