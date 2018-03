Carta de una joven indignada tras una entrevista de trabajo en Murcia

Una joven de 28 años y residente en Alcantarilla, se ha encontrado hoy con una situación que califica de "estafa" tras asistir a una entrevista de trabajo en Murcia. Celia, experta en Administración y Finanzas, cuenta con mas de tres años de experiencia en dichas ramas y actualmente está en búsqueda activa de empleo.

En su perfil de la red social LinkedIn, ha querido compartir una carta de indignación por el trato recibido por el personal de Recursos Humanos de un "conocido centro de negocios", explica la joven.

"Es la primera vez que publico un post en LinkedIn pero necesito alzar la voz ante la situación que he vivido esta tarde para que se tomen medidas y no dar lugar a pérdidas innecesarias de tiempo a personas que buscan de forma activa y con seriedad un empleo.

Hoy día 28 de febrero de 2018 estábamos citadas más de 200 mujeres en un conocido centro de negocios en el centro de Murcia, el puesto que se ofertaba era cubrir 10 vacantes para el puesto de Teleoperadora en Murcia para una empresa que no tiene ningún tipo de presencia en Internet, ni a nivel marketing, ni a nivel modelo de negocio, pero sí que ofrecía unas condiciones buenas, no óptimas, para los tiempos que corren.

Así pues, todas las candidatas citadas por email hemos acudido a dicha entrevista... el email de confirmación de entrevista ya parecía un tanto 'curioso' puesto que te decían que te podías presentar a cualquier hora, 'dentro de unas franjas horarias establecidas', el día de hoy.

El quid de la cuestión está a mi llegada al edificio, aunque para mí la situación ya era curiosa desde la recepción del email de entrevista (buenas condiciones, carencia de información del puesto, carencia de información de la empresa contratante, no exigencia de requisitos); la cola de candidatas salía por la puerta de la oficina que tenían contratada para realizar las entrevistas, cosa que también comentábamos entre candidatas, 'por qué nos citan aquí', toda persona que opta a un empleo quiere ver su puesto de trabajo... bueno pues sin más, 'auto-apúntate' a la cola, carencia de representación corporativa... son datos que os doy.

Tras más de una hora de espera nos han metido en una sala en tandas de 11 personas, en esta sala hemos estado más de media hora esperando a ser nombradas en tandas de tres candidatas... si no pones un horario de entrevista prefijado para una candidata no esperes que salga bien convocar a más de 200 personas preseleccionadas de una oferta con más de 1.000 inscritos al libre albedrío, hacer perder el tiempo a una persona no suele dar buena impresión.

Pasada una hora y media... ¡¡Bien!! ¡Llegó la entrevista! Seré rápida y concisa como lo ha sido la entrevistadora.

- "Dime tu nombre, donde resides y tu experiencia como teleoperadora".

Una vez que cada una de nosotras tres le hemos contestado a esas tres preguntas, nos ha dicho gracias y hasta luego. Yo, tras casi dos horas de espera, me veía en derecho, al mismo tiempo curiosidad, de por lo menos saber el sector de la empresa.

La respuesta de la entrevistadora ha sido rápida y concisa:

- '¿Qué día es hoy? Hoy es la fase de entrevista y las preguntas las hago yo'. A lo que yo le he contestado:

- 'De acuerdo, gracias'.

Pienso que un candidato también tiene que saber/tiene que tener derecho a una información mínima por parte de la empresa a la cual está postulando su perfil", termina la carta en la red social.

Lo que quiero remarcar contando la experiencia vivida hoy es que los candidatos nos preocupamos y nos tomamos enserio la búsqueda de empleo, en mi caso, yo me he preocupado en ir a la copistería, sacar mi CV (había que llevar CV en mano), desplazarme al centro de Murcia, pagar parquímetro, esperar casi dos horas de reloj para salir totalmente estafada por este tipo de organizaciones empresariales, no nos gusta sentirnos estafados".