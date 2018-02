El ´juego sucio´se cuela en la recta final hacia el Rectorado

Fue un debate de andar por casa, sin presencia política, en el que se desencorsetó el formato, lo que hizo que el público asistente, que casi llenó el Centro Social Universitario, se lo pasara mejor. No se puede decir que la elección a rector de la Universidad de Murcia esté vista para sentencia tras este segundo encuentro entre los aspirantes, porque a los candidatos les queda todavía por delante toda la semana de campaña. Afianzaron sus propuestas y dieron más detalles de sus programas, a veces de motu propio, a veces obligados por las preguntas de la comunidad universitaria o de los medios de comunicación presentes.

Organizado por el Club de Debate de la UMU, en colaboración con la 7TV, que lo transmitió en diferido a las 22 horas, el público de nuevo fue mayoritariamente de profesores y personal administrativo, aunque se vio algo más de presencia estudiantil. Lo moderó la presentadora de la cadena murciana Encarna Talavera.

Emilio Martínez, José Antonio Gómez, José Luján, Pedro Lozano y Pablo Artal debatieron más entre ellos, no en vano tuvieron 25 minutos para exponer los asuntos que ellos eligieran y apostillar o responder a las cuestiones que sus compañeros hicieran.

Cierto ´juego sucio´ en forma de carteles; la UCAM (unas veces nombrada y otra referida bajo el epígrafe genérico de universidad privada); el omnipresente ranking y la posición que tiene y debe tener la UMU; la falta de una mujer candidata y el lugar que las féminas deben ocupar en el universidad en particular y en la sociedad en general; el apoyo a la huelga del 8 de marzo; la financiación; y dos alcaldes de Murcia (el pasado y el que le ha sustituido) se colaron en el debate.

Fue José Luján, tal vez por no ser el perjudicado y para desmarcarse, quien calificó de «bochornosa» la aparición en la universidad de carteles en los que se pedía que no votara a las candidaturas de sus oponentes, por llevar en sus equipos a personas del actual rectorado. Calificó de prácticas que nada tienen que ver «con la universidad que queremos», en referencia al lema de su campaña.

Y también rechazó que el Consejo de Estudiantes, CEUM, emitiera un comunicado pidiendo que no se votara a Emilio Martínez ni a él por haber rechazado participar en un debate para los estudiantes. Tras el coloquio entre los cinco aspirantes se quedó en que todos participaran con su vicerrectores de Estudiantes, menos él, que iría personalmente porque «nosotros decidimos que sólo yo iba a los debates», explicó.

Una vez más, Artal fue objeto de cierta inquina ya que fue el único abucheado (cierto que otras veces también aplaudido), cuando manifestó, en referencia a sus oponentes, que «hay señores que quieren parecer que van a cambiar las cosas para que todo siga igual, pero sólo uno lo hará y ese voy a ser yo».

Martínez le recriminó esta manifestación por ser «un poco excesiva», y porque implicaba que los demás estaban abiertos «al clientelismo» barato, «que es cierto que existe y que es difícil erradicar», pero que «hay que tener coraje para cambiarlo». Y se preguntó si es que alguno busca el puesto de rector para acabar de «alcalde de Murcia».

Artal, por alusiones, se disculpó porque «no lo he dicho para faltar al respeto» a nadie, y sí dejó claro que «yo no quiero ser alcalde de Murcia».

José Antonio Gómez indicó que él había firmado ante notario un compromiso de no utilizar ninguna «puerta giratoria» en caso de ser rector, cuando acabara su mandato. A lo que Martínez añadió: «Yo no he ido a ningún notario, pero lo suscribo».

Pedro Lozano tuvo de nuevo que oir el reproche de sus compañeros por no haber renunciado al decanato al presentar su candidatura, pero en esta ocasión Gómez añadió a Luján quien sigue siendo presidente del Consejo Económico y Social (CES). Ambos puestos «suponen una atalaya que genera relaciones sociales y políticas que nos demás no tenemos», lamentó.

Luján dejó claro que en estas tres últimas semanas no había aparecido en ningún acto del CES y que dimitió como decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

Pero el acto comenzó con una exposición de tres minutos cada uno de las medidas concretas a poner en marcha si ganaban las elecciones. Le correspondió abrir el turno de 3 minutos de exposición a Emilio Martínez Navarro, catedrático de Filosofía Moral y Política. Lo valores ante todo y en el centro de su programa. Son los que deben regir la Universidad, que no es nada sin igualdad, transparencia y equidad, dijo.

Evaluación más justa

Apostó por una evaluación más justa para los estudiantes, por lo que propone una reforma del reglamento de las actas; que el 30% de los interinos del PAS tengan posibilidades de convertirse en fijos «si hay recursos», y puedan optar a una carrera profesional que tenga un diseño «claro y por tramos».

Para los PDI defendió que los que son funcionarios puedan homologarse con los niveles de la función pública 30 (para catedráticos) y 28 para los titulados; y para los laborales, promover «convocatorias suficientes» para que puedan pasar a tener «figuras contractuales a tiempo concreto».

El salto a la internacionalización de la UMU pasa, según Martínez, porque tanto estudiantes como investigadores y docentes puedan acceder a los medios necesarios para dar el salto.

El papel de la mujer (a pocos días de celebrar su Día Internacional) tuvo su lugar en su primera exposición: «Y es importante que hombres y mujeres sean iguales y que se elimine la desigualdad de la Universidad», concluyó el catedrático de Filosofía.

Autonomía y financiación

José Antonio Gómez, catedrático de Biblioteconomía y Documentación, le siguió en el turno de palabra. «No hay que olvidar que la misión de la universidad es hacer mejor a la sociedad desde el conocimiento», para lo cual, expuso, es necesario que «sea un servicio público y no un negocio».

Y eso se logra con «autonomía y financiación suficiente», con medidas como impulsar un pacto regional por la educación; reactivar la carrera profesional y poner en marcha un pla de relevo generacional, entre otros.

Sacar la cultura a la calle, fue una de las apuestas que destacó en el anterior debate y que volvió a traer al debate de ayer, así como la puesta en marcha de un Código de Buen Gobierno, que permita a la Universidad «servir».

Para los estudiantes, dos ideas claras: «que no haya un día sin clase por problemas administrativos; y que no abandonen los estudios por falta de medios».

Programa realista

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, José Luján, fue el tercero en intervenir. «Quiero ser rector», dijo, y para ello defendió que tenía un programa «realista».

Docencia e investigación, los dos pilares de la universidad, deben seguir adelante de la mano y para ello son necesarios «calidad, internacionalización, un mayor acercamiento con los empresarios y una buena gobernanza».

Más conexión y cercanía entre el equipo rectoral y las facultades; un plan para la consolidación del empleo entre los PAS y un nuevo modelo de plantilla para este colectivo; fueron otras de sus iniciativas en el marco de una universidad «como correctora de desigualdades», subrayó Luján.

Universidad digital

Pedro Lozano, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en su primera exposición consideró que era momento de «abrir una nueva etapa y un nuevo ciclo» en la UMU para poner en valor lo que en esta institución se hace.

«Ser previsibles y contar con cada uno de los centros», es un camino a seguir, en su opinión, ya que éstos son los que «conocen las necesidades» de cada departamento. Y todo enmarcado en el modelo de una universidad digital, utilizando las TIC.

Estructurar más a los PDI, con un plan plurianual; que las tasas y becas permitan a los estudiantes no abandonar los estudios; y mejorar la situación de los PAS con un plan de ascenso escalonado, fueron otras de las propuestas. Junto con hacer más ágil y adecuada a las necesidades de la sociedad la docencia.

Soplo de aire fresco

Esta vez detrás del atril en todo momento, Pablo Artal, catedrático de Óptica, consideró que había llegado el momento de que la Universidad de Murcia entrara en el siglo XXI, para lo cual necesita «un soplo de aire fresco»: más abierta, con más visibilidad en el mapa nacional y extranjero, y que se sitúe entre las mejores 500 de todo el mundo. «Y eso se logra con visión y determinación», dijo.

«Estoy entrenado para dedicarme en cuerpo y alma» a esta universidad, para lo cual, añadió, tengo un buen equipo e independiente. Ante el Gobierno regional: «firmeza», apuntó; si bien también apeló a todo el personal y a los estudiantes para conseguir ese objetivo máximo.

El Personal de Administración y Servicio (PAS) tendrá un nuevo modelo de carrera profesional en el que se premiará más el trabajo bien hecho que la antigüedad; y para los estudiantes propone una reducción de la presencialidad en las aulas y becas salario.

Preguntas

En dos ocasiones tuvieron los candidatos que contestar a las preguntas que se les hizo, primero desde la comunidad universitaria y después desde los medios de comunicación presentes en el debate.

A Pablo Artal le tocó explicar que quiere cambiar el sistema de oposiciones para que sea más equitativo y con nuevos baremos; y que salvo en los casos de contratos con terceros, en los que se pueda exigir cierta confidencialidad, es partidario de que haya más transparencia en la retribución al personal investigador.

Por último, reconoció estar «obsesionado» con el ránking porque «es más que importante, es vital y es posible» escalar posiciones y estar entre las mejores 500 del mundo. «Si no habremos perdido la batalla como universidad pública» frente a la UCAM.

Pedro Lozano defendió que se debería regular la situación de los trabajadores del Hospital Universitario de Veterinaria, que ahora dependen de una fundación; y que se debería valorar la actividad docente del profesorado en función del número de alumnos que tuviera.

Respecto a la polémica porque el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, haya conseguido ser catedrático pese a haber estado muchos años apartado de la docencia e investigación universitaria, Lozano destacó que no es la UMU la que le ha dado el título ni la que le ha convalidado los sexenios. «Nos viene impuesto desde fuera», dijo, si bien consideró que habría que controlar mejor la participación de cada investigador en un proyecto.

José Luján tuvo que explicar a qué destinaría los 78 millones de euros de remanente en las cuentas de la UMU («a solucionar problemas estructurales como los del PAS y profesorado asociado; a invertir en las infraestructuras paradas por la crisis y en favorecer la investigación»; y defender la prioridad de los estudiantes de la pública en los hospitales de la Región: «Necesariamente, el SMS tiene que atender» este principio.

Asimismo, opinó que no hay demasiados universitarios en España y que la formación nunca sobra. Y sí apostó por crear un grupo de trabajo que permita rediseñar los grados para hacer frente a la nueva demanda de profesiones. «La empresa debe saber que la universidad es su mejor socio».

El futuro de los puestos de libre designación fue una de las preguntas para José Antonio Gómez, quien fue cauto al responder que antes de eliminarlos habría que hacer un estudio sobre su necesidad; pero sí vio necesario un nuevo marco legal que permitiera crear plazas de promoción interna para que puestos a tiempo parcial pasaran a completo.

También apostó por incrementar las prácticas de los estudiantes mejorando la tutorización, y por la creación de un ´semillero´ de empresas para acercarles al mundo laboral.

Emilio Martínez no quiso responder con un sí o un no a la pregunta de si reduciría o no el número de coordinadores, pues, «aunque mi voluntad es que sean los mínimos», no sabe cuántos necesitará y en qué puestos. Apostó por un protocolo de incidencias para el caso de que un estudiante de la UMU se quede relegado frente a uno de universidades privadas; y destacó la necesidad de una nueva Ley Regional de Universidades que prime a lo público y que permita elaborar un mapa de titulaciones en la Comunidad. «Negociado con la máxima cordialidad», entre todas las instituciones, públicas y privadas (UCAM).