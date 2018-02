Cara a cara, de nuevo

Los candidatos a rector magnífico de la UMU se verán mañana por última vez las caras en un acto público, y a buen seguro que su estrategia virará 360º respecto al primer debate, celebrado el lunes 19 en el Paraninfo. Nadie eludirá el ´cuerpo a cuerpo´.

Para empezar, porque el diseño del acto ha cambiado totalmente: Empezará con una presentación de tres minutos cada uno en los que tienen que exponer medidas concretas de sus programas; a continuación tendrán que contestar a las dos preguntas que se hayan recibido de la comunidad universitaria para ellos en el correo electrónico del Club de Debate; y luego habrá 25 minutos de debate libre entre ellos, a partir de una pregunta de la moderadora. A cada aspirante se le ha adjudicado 5 minutos en total, que pueden ir utilizando a lo largo de esta sección del acto. Y finalmente, cada candidato deberá responder a la cuestión que le plantee el medio de comunicación que le haya ´tocado´ en el sorteo.

La periodista de la 7TV Encarna Talavera será la encargada de moderar el debate. Esta misma emisora de televisión lo emitirá en diferido, a partir de las 22 horas, ese mismo día. En directo, será retransmitido por la página de la televisión universitaria, tv.um.es

Si uno de los candidatos, Pablo Artal, catedrático de Óptica, se quejó en el primer debate de la falta de diálogo entre ellos y lo calificó de monólogos, en esta ocasión tendrá tiempo de resarcirse.

Un Pablo Artal que se despidió en el último encuentro a cinco, durante su ´minuto de oro´, advirtiendo de que «sentía» a la Universidad como un transatlántico, en referencia al Titanic, y que veía a todos sentados en el salón de baile. «Y me preocupa porque tenemos delante un iceberg y debemos cambiar el rumbo» del barco.

Artal enarboló el I+D+i, pero aplicándole un nuevo significado: I de Independencia, D de Decencia e I de Ideas, centrado en la innovación. «Debemos pensar a lo grande porque nuestra Universidad se lo merece», concluyó.

Pedro Lozano, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, y decano de la facultad de Química, llevó a la parte personal el final del debate, uno de los puntos en los que basa su candidatura, puesto que insiste en que es y se siente «muy querido». Esa ´querencia´, dijo, es lo que le ha impedido dimitir como decano.

«Todos me conocéis y ha llegado la hora de devolver a la Universidad» lo que me ha dado. «Voy a ser el rector de todos, mis puertas estarán siempre abiertas» y además, «estoy rodeado de un equipo fantástico, que no tiene ninguna mochila y sí soluciones a los problemas» de la UMU. Y para ello prometió que habría «más autonomía» y «menos injerencias».

La Universidad que quiere el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, José Luján, al que se le ha colgado el ´sambenito´ de ser el candidato oficialista, es decir, el que más le gusta al Gobierno regional, es una institución «inclusiva, socialmente responsable, participativa, transparente y exigente», y en la que el diálogo y el consenso conformen los pilares básicos de esta nueva etapa. Y la exigencia, dijo, pasa por la «internacionalización» y por ocupar un lugar más predominante en la sociedad.

Emilio Martínez Navarro, el ´senior´ de los aspirantes a rector de la UMU, es catedrático de Filosofía Moral y Política, y pidió el voto porque consideraba que tenía «un buen programa» y un «excelente» equipo, e hizo referencia al lema de su campaña, ´Tus valores, nuestro compromiso´, como el timón que va a marcar el rumbo de su gestión si sale elegido.

Y mencionó la igualdad, la transparencia, el diálogo, el compromiso y la eficacia como sus señas de identidad.

Le tocó a José Antonio Gómez, catedrático de Biblioteconomía y Documentación, cerrar el debate con su ´minuto de oro´, para quien la concurrencia de cinco candidatos a la renovación del rectorado demostraba que «la Universidad necesita un cambio».

Destacó que él y su equipo decidieron hace seis meses «que queríamos estar aquí», por lo que empezaron a trabajar en el programa que ha presentado y que contempla 12 metas, 125 proyectos y 525 acciones. «Yo soy de confianza, soy uno de los vuestros», concluyó. Y tiene un plan.

Dicen las malas lenguas, que siempre las hay en estos trances, que hay mucho, pero que mucho nerviosismo, en el seno de algunos de los equipos por el desarrollo del primer debate. Como también dicen que hay personal de la Comunidad Autónoma que está haciendo llamadas en favor de una de las candidaturas.

Dejaremos, por ahora, estos dos dimes y diretes en el baúl de los rumores.