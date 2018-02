La Fuensanta llegará mañana a la ciudad por su camino de Algezares

Después de varias reuniones, iniciativas vecinales y encuentros municipales el trayecto de bajada de la Virgen de la Fuensanta no se verá alterado en esta ocasión y la Patrona de Murcia bajará mañana jueves de su Santuario del monte por el tradicional camino de Algezares. Así lo confirmó ayer a esta redacción el presidente del Cabildo Catedralicio, Juan Tudela, quien reconoce que no se ha tomado una decisión hasta el último momento para confirmar que se podía mantener el recorrido y que éste no se iba a ver afectado por las obras para la llegada del AVE que se están desarrollando en la zona de Santiago El Mayor.

Tudela señala que «tanto el Ayuntamiento como Adif nos han confirmado que no habrá cortes para la fecha de bajada de la Virgen (este jueves)», aunque reconoce que aún está pendiente por ver qué ocurrirá en la romería de subida de la Virgen, que se celebrará el próximo 17 de abril, «para lo que nos tendrán que informar con precisión de la situación en la que estará el paso» en la pedanía de Santiago El Mayor.

En cuanto a las peticiones que han llegado desde Algezares, donde los vecinos han llegado a formar un grupo en redes sociales para reclamar que se mantuviera el paso de la Fuensanta por el pueblo, el presidente del Cabildo Catedralicio considera que «es lógico que los vecinos tengan interés en que se mantenga este recorrido, ya que es el paso tradicional».

El pasado 17 de enero los miembros de la comisión, en la que está el pedáneo de Algezares, Juan José Garre, el cura del pueblo, José Luis Bleda, y José Miguel López, vecino de la pedanía, mantuvieron un encuentro con los miembros del Cabildo Catedralicio, a quienes trasladaron el pesar y el descontento de los vecinos. Además, el Centro Municipal de Algezares acogió anoche una reunión convocada por la junta municipal para informar a los vecinos de los pasos que se han dado y de las reuniones mantenidas tanto con el Cabildo como con el Ayuntamiento de Murcia.

Garre explicó a LA OPINIÓN que seguirán insistiendo en que se mantenga el paso de la Virgen por Algezares también en la subida, ya que consideran que «las obras del AVE no interfieren en el recorrido, que se podría desviar por el puente de Media Markt y que sólo supondría 200 metros más en un trayecto de siete kilómetros».