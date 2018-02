Ahora Murcia denuncia el "Gran Hermano" del barrio del Carmen

Ahora Murcia afirma que la instalación de 15 cámaras de vigilancia en el barrio del Carmen aprobada hace unos días por el Gobierno municipal del PP "no responde a las necesidades de seguridad ni de integración social del barrio". La portavoz, Alicia Morales señala que "no parece que esta zona sea de las más inseguras del municipio, y en cualquier caso las mejoras en seguridad e integración no se consiguen por instalar estos dispositivos".

La formación municipal ha solicitado por escrito información relativa a las cifras de criminalidad "en esta zona del Carmen y en otras áreas del municipio", para constatar si este barrio es el que arroja peores tasas. Morales apunta que esta actuación del PP "da una falsa impresión de que se trata de un espacio altamente conflictivo o peligroso, cuando no lo es. Además de crear sensación de inseguridad, con esta medida se criminaliza una zona del barrio con población vulnerable".

La edil añade que estas cámaras crearán "una especie de Gran Hermano que pondrá en riesgo la privacidad en la vida diaria de los vecinos del barrio", además de que "lo más probable es que las cámaras solo desplazarían los posibles delitos a las zonas próximas que queden fuera de su visión".

Morales se muestra convencida de que, antes que esta medida "de eficacia muy dudosa y que crea alarma", sería preferible que el Gobierno del PP "destinara esos recursos a otras medidas de seguridad, como la presencia de policía de barrio, o implantara políticas sociales y de prevención de la exclusión".

Por su parte, el vocal de Ahora Murcia en la junta municipal de El Carmen, Rafa Ródenas, pone de relieve que "la instalación de estas videocámaras la llevó el PP en el año 2015 a un pleno de la junta, que rechazó la medida. Ahora el Gobierno del PP ha aprobado la actuación sin pasarla por nuestra junta y, que se sepa, sin consultar a los vecinos del barrio".

Además, Ródenas destaca que "el PP ha explicado que pagará esta actuación con fondos europeos EDUSI, para el Desarrollo Urbano Sostenible. Sin embargo, hemos comprobado que las bases de estos fondos no contemplan su uso para medidas de vigilancia, por lo que estaríamos ante un uso inadecuado de estos recursos europeos".

Alicia Morales señala que "entre las medidas que plantea el Ayuntamiento en el proyecto ´Estrategia de Ciudad Murcia 2020´ no se encuentra la adopción de nuevas medidas de seguridad en el municipio. El proyecto no establece que la seguridad sea un problema en el municipio ni que sean necesarias actuaciones para incrementarla". Ante todas estas situaciones descritas, la edil se pregunta "cuál es el verdadero interés del PP en esta desmesurada instalación de cámaras, que no encuentra explicación en las necesidades reales del barrio y que ha sido aprobada sin seguir cauces de participación ni atendiendo a las bases de las ayudas europeas utilizadas ni a las necesidades y objetivos fijados por el Ayuntamiento para el municipio de Murcia".