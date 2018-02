Las obras de recuperación del yacimiento de San Esteban no arrancarán hasta 2020

Las obras del proyecto para la recuperación de los restos del yacimiento de San Esteban no arrancarán hasta el año 2020 (y no en 2018, como se había anunciado), por lo que no será hasta 2022 cuando los ciudadanos puedan disfrutar de la zona musealizada y el jardín en superficie que ha planteado el equipo que ha redactado el Plan Director (el proyecto tiene un plazo de ejecución de 24 meses). El comité de expertos mantuvo ayer su tercera reunión, en la que se dio cuenta de los trabajos previos de la 'Fase 0' con los que los arqueólogos e investigadores volverán a trabajar sobre el terreno en el yacimiento para la recuperación de los restos del arrabal de la Arrixaca, de los siglos XII y XIII, excavaciones que permitirán a los ciudadanos conocer este proyecto sobre el terreno a partir del próximo mes de septiembre, ya que los permisos retrasarán la fecha que se había dado de primavera.

El arqueólogo, investigador principal y catedrático de la Universidad de Murcia (UMU) Jorge Eiroa explicó ayer que los trabajos de la 'Fase 0' se van a dividir en dos sectores: la zona del 'funduk' de la época islámica, lo que vendría a ser un hospedaje de peregrinos y comerciantes de la época, y el conjunto religioso que forman tanto el cementerio (maqbara) como el oratorio mudéjar.

Según Eiroa, esta fase cero se desarrollará durante los años 2018 y 2019. En cada uno de estos ejercicios se dedicarán dos meses al trabajo de campo en el propio yacimiento y dos meses más al análisis de laboratorio, ya que «nos falta mucho por saber del yacimiento y es necesario realizar un estudio completo antes de su rehabilitación integral». El experto considera que «una parte muy importante se basa en obtener información, tanto de los edificios como de los restos óseos y de todo el callejero», por lo que no será antes de 2020 cuando comience la Fase I.

«La 'Fase 0' supone la apertura y recuperación social de San Esteban en este 2018, tras un complejo y productivo proceso de investigación y estudio, avalado por los expertos y la participación ciudadana. Este proceso de consenso ha requerido esfuerzo, tiempo y dedicación por parte de todos, pero es lo que hoy nos otorga un firme respaldo tanto social como especializado», indicó el alcalde, José Ballesta, que ayer presidió la reunión.



Dieta de los murcianos del S. XII

El trabajo de campo se prolongará durante dos meses, tras el cual se realizará una investigación especializada en colaboración con distintos laboratorios nacionales e internacionales, que completará los trabajos desarrollados en la Universidad de Murcia. Esta investigación englobará distintos aspectos arqueológicos, antropológicos y de restauración.

Así, se contemplan una serie de analíticas de carbono 14 que permitan concretar la cronología de los huesos hallados en el cementerio, así como un estudio de ADN mitocondrial para definir posibles relaciones de parentesco. También se llevará a cabo un análisis de isótopos estables sobre los restos óseos, para definir la dieta de los habitantes del arrabal. Estos y otros estudios serán decisivos para la puesta en valor definitiva del yacimiento y el futuro Centro de Interpretación.

Tras la 'Fase 0' el Plan Director establece una hoja de ruta en la que se han fijado otras tres fases y sus correspondientes presupuestos, proyecto que se alargará durante una década, con sus consiguientes revisiones, según han indicado a esta Redacción varios de los expertos que han participado en la redacción del Plan Director.