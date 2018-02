Forus ampliará las actividades del Centro Deportivo La Flota

La compañía gestiona una veintena de centros en toda España, la mayoría en Madrid y Andalucía.

El Centro Deportivo La Flota, uno de los mayores del municipio de Murcia, ha cambiado de manos. El proceso de liquidación de Intersa, que obtuvo el contrato para su construcción y gestión hace ya más de diez años, ha hecho que estas instalaciones recaigan ahora en manos de Forus Deporte y Ocio S.L., una empresa con experiencia en el sector y que gestiona una veintena de centros deportivos en toda España. Forus desembarca en la Región de Murcia en las instalaciones de La Flota, algo que «es importante para nosotros al ser Murcia la séptima ciudad más grande de España, a lo que se une que es un hito importante haber logrado esta concesión municipal a la que nos presentamos junto a otras empresas», asegura Ignacio Triana, presidente de Forus.

Triana manda un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, que han sido subrogados y con quienes ya han mantenido una reunión. «Estos empleados son ya trabajadores Forus a todos los efectos, por lo que les estamos dando formación, ya que son clave en el contacto directo con los ciudadanos». El presidente de la nueva empresa que gestionará el Centro Deportivo La Flota durante los próximos 30 años explica a LA OPINIÓN que quieren llevar a cabo «alguna modificación en las instalaciones, por lo que estamos hablando ya con el Ayuntamiento». El objetivo será mejorar y ampliar las salas en las que se ofrecen las clases y actividades dirigidas a los usuarios. «Estas actividades son muy importantes dentro de nuestra oferta porque la mayoría de los ciudadanos no son ´superdeportistas´ pero están interesados en cuidarse y ahí es donde nos dirigimos», subraya Triana. Por lo que tienen claro que ofrecerán más actividades.

La mayoría de los centros deportivos que gestiona Forus se encuentran en la Comunidad de Madrid, aunque también tiene una gran presencia en Andalucía, con siete instalaciones, así como en Elche, Valencia, Segovia y Lugo, entre otras ciudades. Ignacio Triana afirma que la fórmula que se ha llevado a cabo en Murcia, de adjudicación tras un concurso de acreedores, no es la más habitual aunque cada vez se da con más frecuencia e indica que han tenido casos similares en Huelva y Jerez.

El Centro Deportivo La Flota abrió sus puertas en octubre de 2016 con una superficie de 9.000 metros cuadrados. Estas instalaciones están preparadas para que 10.000 personas practiquen deporte cada semana, lo que significa que 500 usuarios pueden hacerlo de forma simultánea, según fuentes municipales. Además de por sus características constructivas, el centro puede asumir una capacidad de hasta 60 técnicos que trabajarían en él atendiendo a los usuarios.



Triana: "No estoy vinculado a la trama de corrupción Gürtel"

Preguntado sobre las dudas que pueden surgir al haberse vinculado su nombre en el pasado a investigaciones del caso Gürtel, el presidente de Forus, Ignacio Triana, asegura que «no es la primera vez que me lo preguntan y es bueno que los grupos de la oposición hagan su trabajo porque es lo que deben hacer», en referencia a Ciudadanos en la Glorieta. Triana afirma que «no he estado ni estoy vinculado a ninguna trama de corrupción y, en absoluto, a la Gürtel. Todo esto viene de mi etapa anterior a Forus, cuando trabajé en Sacyr, donde tenía un puesto de responsabilidad y, por tanto, poderes notariales. Esa empresa era protagonista de una de las piezas separadas de la trama Gürtel, en concreto de la de Toledo, y por eso me llamaron para declarar como testigo. Nada más que eso».