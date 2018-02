Vecinos de Zarandona se niegan a ser expropiados por hacer una urbanización

Personas residentes en la zona de Zarandona donde se prevé hacer una nueva urbanización no se han adherido todavía a la junta de compensación. Es decir: prefieren no ser expropiados, porque sus hogares serían tasados ahora como suelo rústico y, en un tiempo, la zona se revalorizará.

El Partido Socialista apuesta por escuchar a estos vecinos antes de votar a favor de sacar adelante la Unidad de Actuación V del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.

De ahí que, en la Comisión de Urbanismo, los socialistas votasen en contra.

Ahora Murcia, por su parte, dijo que el PP «buscaba la construcción de una urbanización ocupando miles de metros cuadrados de terreno, en plena huerta» y que la oposición ha «tenido que frenar la construcción» de este complejo. No obstante, la realidad es que lo que pase en la Comisión de Urbanismo no es vinculante. El PP podría llevar el asunto a Pleno si así lo decidiese. La edificación de la urbanización no se ha parado. Es legal.

El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, subrayó que «no se trata de suelo protegido ni de huerta productiva, sino de un suelo previsto para el desarrollo urbano».

El edil apuntó que los propietarios que ahora prefieran no adherirse a la junta de compensación podrían hacerlo más adelante. "El precio estipulado está perfectamente reglado con todas las garantías de la legislación, y con la base de los informes técnicos y jurídicos", subrayó.