Incendio en una antigua fábrica de zumos en Murcia

Una gran columna de humo ha movilizado a varios camiones de bomberos que se dirigen a apagar el fuego originado en la antigua fábrica de zumos Rostoy, en Casillas.



El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido varias llamadas de vecinos que alertaban del fuego. Así, se ha movilizado a varias unidades de Policía Local de Murcia y a una UME de prevención.



Al parecer, dentro de las instalaciones había una gran cantidad de productos tóxicos, por los que tanto los efectivos de bomberos como los agentes de la Policía Local personados en los alrededores llevan mascarillas para evitar intoxicarse. Del mismo modo, han desalojado a los vecinos de las viviendas más cercanas.



El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha confirmado que no hay que lamentar daños personales: "El intenso humo procede de los palets, aunque el fuego ya está siendo controlado".



Incendio en la antigua fábrica de zumos Rostoy en Casillas. @MurciaPolicia y Bomberos están actuando. Me dan buenas noticias y me confirman que no hay daños personales. El intenso humo procede de los palets, aunque el fuego ya está siendo controlado. pic.twitter.com/CFQiHPsydu