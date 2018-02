El consejero de Cultura de Murcia compara a los vándalos de las vías con ETA

"Increíble que haya gente en Murcia llegando al extremo de poner explosivos con tornillos, que pueden matar, como los que ponía ETA, para boicotear las obras del soterramiento. Eso es terrorismo. Inaceptable, lamentable, un auténtico disparate".



Es lo que escribía el consejero de Turismo y Cultura, Javier Celdrán, en su cuenta de Twitter a propósito de los nuevos ataques a las vías que tenían lugar en la madrugada del sábado.



Algunos ciudadanos respondían al consejero a través de la citada red social y le trasladaban que su opinión era "despreciable". Él contestó que en ningún momento acusaba a la Plataforma ProSoterramiento de nada. "Solo he denunciado una actuación deplorable que no creo sea un montaje", subrayó. Asimismo, insistió en que "si hay terroristas haciendo esto" ha de denunciarse.



Otros vecinos le pedían que se ocupase del estado del Mar Menor y se "dejase de chorradas".







Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha informado este lunes que los Tedax están analizando los artefactos explosivos lanzados durante este fin de semana a la vías del tren en Murcia, por lo que las investigaciones "siguen abiertas", y ha asegurado a los ciudadanos que "pueden estar tranquilos, ya que tienen unas magníficas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".



Preguntado por si cree que los ataques son equiparables a ETA, el delegado fue más cauto que el consejero y dijo: "No comparemos un movimiento terrorista a este tipo de actuaciones", las cuales, no obstante, "tienen una peligrosidad extrema".



Así se ha expresado ante los medios en un contacto previo a la reunión con alcaldes de la Región y con responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para trasladarles las recomendaciones del Ministerio del Interior en materia de autoprotección en caso de atentado terrorista, donde ha recordado que ya hace unas semanas se materializaron las primeras detenciones en el caso de las vías del tren.





"Las líneas de investigación están todas abiertas y vamos a seguir persiguiendo a todos aquellos que quieran vulnerar el orden público de una u otra forma", ha subrayado Francisco Bernabé. Especialmente, ha matizado, "cuando hay una intención manifiesta de ocasionar daños graves a las personas, como es este caso, con lacon esos grandes clavos".Ha asegurado, sobre estos actos vandálicos, que "no los podemos comparar con una organización terrorista" como lo fue ETA, aunque "indudablemente tienen una peligrosidad real y extrema", por lo que "tenemos quede los mismos".Por ello, ha asegurado, "la vigilancia es máxima", con las vías "del día por agentes de Policía Nacional y por seguridad privada de ADIF y de la empresa".El ataque del pasado fin de semana se produjo en torno a las 4.50 horas de la madrugada del viernes al sábado, en el carril Fuensanta con Torre del Romo, próximo al paso a nivel de Santiago El Mayor, cuando varios desconocidos lanzaron cuatro artefactos pirotécnicos de unos siete centímetros de largo, dos de los cuales explosionaron y a los otros dos les falló la mecha, que llevaban adheridos clavos en forma de metralla.