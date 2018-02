Protección Civil de Alquerías lleva un año esperando dos coches

La Comunidad Autónoma dice que a ellos no les corresponde adquirirlos, pese a estar recogido en el capítulo de ´inversiones´.

Promesas que no llegan. Así están viviendo este último año los voluntarios de la Asociación de Protección Civil de la pedanía murciana de Alquerías. Ellos ponen su tiempo para ayudar a sus vecinos cuando es necesario, ya que acuden cuando se les llama para cualquier evento o emergencia que se presenta, pero no disponen de los medios materiales que necesitan. Hace ahora un año les prometieron que les iban a dotar con dos vehículos nuevos para poder actuar con una mejor equipación, «pero a pesar de estar publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) hace ya un año, seguimos sin que se nos entreguen». Así lo han denunciado los responsables de Protección Civil de Alquerías, quienes se han puesto en contacto con esta Redacción y recuerdan que esta promesa de dotación de nuevo material fue consecuencia de una petición unánime de todos los vecinos de la pedanía murciana.

Precisamente, los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2017, publicados en el Borm el 11 de enero del pasado año, recogían entre las ´inversiones reales´ una partida de 100.000 euros destinada a la adquisición de un vehículo de primera intervención y otro auxiliar para Protección Civil en Alquerías (Murcia). Después de un año, esta iniciativa prometida no se ha ejecutado y los voluntarios de esta pedanía de murcia siguen sin disponer de ningún vehículo propio, sólo utilizan uno que les prestan, de vez en cuando, desde Protección Civil Murcia, según indican.

Una de las situaciones más recientes que les ha marcado y que recuerdan por los problemas que tuvieron para hacer su trabajo fueron las lluvias torrenciales de diciembre de 2016, cuando hubo una riada en la pedanía de Alquerías y «tuvimos que utilizar nuestros coches particulares para acudir al servicio, vehículos que en muchos casos quedaron destrozados», explica uno de los voluntarios.

Desde la Comunidad Autónoma reconocen que esa partida se incluyó en los Presupuestos por medio de una enmienda, pero matizan que se trataba de un vehículo de primera intervención de extinción de incendios y salvamento y otro auxiliar, por lo que indican que «la competencia de extinción de incendios y salvamento de una pedanía (Alquerías) del municipio de Murcia corresponde al Ayuntamiento de Murcia, que tiene su propio servicio de bomberos». La Consejería de Presidencia y Fomento afirma que «a la Comunidad Autónoma no le corresponde asumir la adquisición de los vehículos destinados a la extinción de incendios, dado que en este caso supondría invadir una competencia municipal». No obstante, en el Presupuesto publicado en el Borm no se indica que el destino sea la extinción de incendios.