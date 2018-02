Tribugest busca 11 empleados en Infojobs para recuperar el servicio de notificaciones

Cinco años después, Tribugest, la empresa encargada de la gestión de tributos en el Ayuntamiento de Murcia, quiere recuperar el servicio de notificaciones a los ciudadanos del municipio. Para ello, la compañía ha publicado un anuncio en Infojobs en el que oferta 11 puestos de trabajo para su delegación de Murcia, personal que se encargaría de realizar las notificaciones en el área metropolitana de Murcia y sus pedanías, tal y como recoge la propia oferta.

Hasta el año 2013 la empresa Tribugest realizaba las notificaciones de todos los procedimientos tributarios a los murcianos, tal y como recogía el pliego del contrato que le fue adjudicado por el Consistorio. Sin embargo, ese año decidió externalizar el servicio de notificaciones del pago de impuestos, subrogando a los nueve repartidores a la empresa Unipost S.A., algo que no comunicó al Ayuntamiento. Durante el último año, estos empleados han denunciado en numerosas ocasiones que las notificaciones no se estaban realizando conforme al procedimiento, llegando incluso a los tribunales. Estos nueve empleados ya no trabajan para Unipost, ya que se han visto inmersos en un ERE que la empresa ha hecho a nivel nacional y que afecta a un total de 2.200 trabajadores en toda España. Ante los problemas surgidos con Unipost y el anuncio del ERE, desde Tribugest decidieron el pasado mes de octubre de 2017 dejar el reparto de notificaciones de apremios y embargos del Ayuntamiento de Murcia en manos de Correos, que es quien los está realizando hasta la fecha.

Ahora, Tribugest quiere volver a ser responsable de estas notificaciones, para lo que ha publicado la oferta en el portal de empleo Infojobs, un anuncio con el que busca a candidatos para cubrir 11 plazas vacantes a jornada completa y en el que pide como requisito que los aspirantes dispongan de vehículo propio (preferiblemente moto) y en la que se valorará la experiencia.

Desde la empresa han explicado a esta Redacción que el objetivo es «recuperar de nuevo el servicio de notificaciones». Sin embargo, apuntan a que ésto se hará de forma paulatina y los once notificadores que quieren incorporar de forma inmediata se encargarán de la zona de Murcia capital, aunque más adelante se pueda ampliar a pedanías con más personal. «Aún así mantendremos la colaboración de Correos», afirman.