Urbamusa gestionará el parking del Cuartel de Artillería

La liquidación de la empresa Intersa (Infraestructuras Terrestres S.A.) dejó en el aire hace tres años la gestión de tres grandes infraestructuras del municipio como son el aparcamiento del Cuartel de Artillería, el Centro Deportivo de La Flota y el complejo JC1 de Espinardo. Ahora comienza a resolverse el galimatías con la nueva adjudicación de dos de las tres instalaciones. Precisamente, esta semana el Ayuntamiento de Murcia ha hecho entrega de las llaves del aparcamiento subterráneo que hay entre Inacua y el río Segura (cerca del Cuartel de Artillería) a la urbanizadora municipal Urbamusa, que se encargará de su gestión tras haber sido recuperado por el Consistorio, según ha explicado a esta Redacción el concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez Oliva, quien señala que «se trata de una gestión temporal y más adelante ya veremos lo que hacemos con este parking». De esta forma Urbamusa gestiona su segundo aparcamiento en Murcia, tras quedarse el pasado verano con el de la Plaza Santa Isabel, en la Gran Vía de la ciudad.

Respecto al Centro Deportivo de La Flota, éste ha sido adjudicado a la empresa Forus Deporte y Ocio S. L., empresa cuya oferta fue aceptada en el procedimiento de liquidación concursal de Intersa y a la que el Ayuntamiento también dio validez tras comprobar su solvencia económica. Una adjudicación que el viernes se llevó a la Junta de Gobierno semanal y que recibió el visto bueno.

En este caso, sólo quedaría por resolver la situación del complejo JC1, aunque ésta es algo más compleja, de ahí que se haya ampliado el plazo que habían establecido los administradores concursales. Martínez-Oliva recuerda que en el JC1 hay varios negocios que gestionar, ya que al centro deportivo se une también el hotel, un edificio de oficinas y un aparcamiento. El responsable de Hacienda y Contratación también hace hincapié en que «llevamos tres años intentando resolver esta situación dejada por Intersa, con cerca de 40 reuniones entre técnicos municipales de los servicios jurídicos, de contratación, de deportes y de patrimonio, entre otros».

Cs exige transparencia

Desde el grupo municipal de Ciudadanos, su portavoz, Mario Gómez, ha exigido al alcalde, José Ballesta, y al resto de miembros de la Junta de Gobierno máxima transparencia con las concesiones otorgadas en su día a la mercantil Intersa, actualmente está en fase de liquidación. «Hemos solicitado documentación del expediente para analizar lo que está ocurriendo con dichas concesiones y hasta la fecha no se nos ha proporcionado», ha lamentado Gómez. En este sentido, el portavoz de la formación 'naranja' ha explicado que, en virtud de la normativa aplicable, cuando una concesionaria municipal entra en fase de liquidación, como es el caso de Intersa, el Ayuntamiento debe resolver el contrato y rescatar la prestación del servicio, pudiendo el Consistorio, una vez resuelto, explotar directamente las concesiones o convocar un nuevo concurso de adjudicación. Por lo que no entiende por qué no se ha hecho en este caso.

A Mario Gómez le ha respondido el concejal de Hacienda, quien asegura que «Ciudadanos puede estar tranquilo porque las decisiones políticas se adoptan en base a informes técnicos que avalan su legalidad», al tiempo que ha asegurado que convocarán una reunión con toda la oposición para explicarles cómo se ha desarrollado todo el proceso.

Fue en el año 2011 cuando la empresa Intersa se puso en manos del concurso de acreedores, contando en su plantilla con 240 trabajadores y tras intentar negociar su deuda con los bancos y los acreedores sin éxito. La jueza acordó en su auto de 2015 inscribir en los registros en los que se hizo la inscripción de la declaración de concurso la apertura de la fase de liquidación de la empresa, en la que se encuentra actualmente.