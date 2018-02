Carlos 'El Profe': "Soy víctima de un complot, nunca tiré explosivos a las vías"

Presunto cabecilla de los sabotajes a las vías. "No hay pruebas fehacientes de nada", dice sobre su implicación en los actos violentos en las obras del AVE. En su opinión, "debe de ser un juez quien decida". De momento, está libre, aunque pasó dos noches en el calabozo y sigue investigado como supuesto inductor de aquellos destrozos.

"Respondo al prototipo de persona normal", dice el hombre detenido como presunto cabecilla de los sabotajes en las obras del AVE en Murcia. Carlos ´El Profe´ cree que es víctima de una conspiración.

¿Es usted miembro de la Plataforma ProSoterramiento?

No. Sólo soy un vecino más del barrio de Santiago el Mayor. No pertenezco a ningún colectivo, partido o asociación. Sólo soy un padre de dos niños que repara ordenadores para ganarse la vida.

Políticos dijeron que usted sí pertenecía a la Plataforma.

Les interesaría decirlo. No he formado nunca parte de ella. Conozco a algunos miembros. A Joaquín (Contreras), a más gente. Pero no a la totalidad.

¿Cuándo y cómo empezó usted a interesarse por las protestas por la llegada de la Alta Velocidad a Murcia?

Al mismo tiempo que la mayoría de mis vecinos. Debido al avance de las obras del muro que estaban levantando, y cuando decían que se iba a cerrar el barrio.

¿Por qué tenía usted en su casa un plano de las vías?

Eso no es cierto. Yo no tenía ningún plano de las vías. Si se refiere al croquis que encontraron en mi bolso, es el plano que me dieron en la acampada. Es un plano hecho por los vecinos, por la gente que ve las vías desde lo alto de su casa. Era un plano informativo del desarrollo de las obras.

En su bolso encontaron material para fabricar artefactos y, según declaró usted en el juzgado, es posible que alguien lo metiera allí. ¿Se reafirma en eso?

Cuando me detienen, empiezan a registrarme. Yo siempre llevo el bolso lleno de papeles, de muchas cosas... Y, en mitad de ese registro, me bajaron al sótano (de la comisaría) a tomarme las huellas, me hicieron fotos... Al volver arriba, un policía me mostró un pequeño canuto que parecía de papel. Desconozco su origen. No sé de qué se trataba. Una mecha de un petardo, parece que era. Ignoro por qué estaba en mi bolso.

Usted señaló en sede judicial que quizás alguien le metió la mecha en su bandolera cuando lo dejaba en la acampada...

Cuando iba a la acampada, yo dejaba mi bolso en el jardín y podía estar ahí horas. Allí había confianza. Yo sólo sé que de repente el policía sacó eso de mi bolso, o eso dice.

Llegó usted a declarar ante la juez de guardia que no descartaba que un policía metiese el artefacto en su bolso. ¿Sigue pensándolo?

Me costaría mucho trabajo pensar en eso... pero lo cierto y verdad es que, claro, la primera vez que yo veo eso fue en ese momento...

Dos menores de edad declararon contra usted y explicaron que les había instado a cometer actos violentos en las vías...

No son ciertas esas declaraciones. Me han llegado a decir que los menores pasaron mucho miedo durante su declaración.

¿Se considera usted una persona violenta?

No, en absoluto. Más bien lo contrario. Quien me conoce sabe que mi carácter es conciliador.

¿Es usted el cabecilla de los ataques en las vías?

Yo sólo soy un simple vecino. No soy cabecilla de nada. Esa idea es un disparate que lo único que intenta es criminalizarme.

¿Tuvo en alguna ocasión, durante las manifestaciones, algún tipo de actitud violenta hacia algún agente de Policía?

Nunca. Más bien lo contrario.

¿Nunca ha participado en un acto violento en las protestas?

Yo he estado en las manifestaciones. Evidentemente, han pasado cosas... Yo no he intentado hacer daño a nadie.

¿Ha tirado alguna vez explosivos a las vías del ferrocarril?

No he tirado artefactos explosivos a las vías ni he dicho nunca a nadie que los tire.

¿Se considera usted víctima de un complot?

Sí, por fantasioso que pueda parecer. Una tarde estoy dándole la mando al alcalde, al concejal de Fomento y al delegado del Gobierno y al día siguiente estoy detenido en dependencias policiales.

¿Quién o por qué motivo iba a tenderle una trampa a usted?

Esto pasó porque pensaban que yo pertenecía a la Plataforma. Sabían que visitaba regularmente la acampada. Y respondo al prototipo de persona normal. Soy padre de familia, tengo dos niños... Pues qué mejor manera de generar miedo en el barrio. Me utilizaron como cabeza de turco. Han buscado criminalizar a la Plataforma. No hay pruebas fehacientes de nada.

¿Cómo empezó a reunirse con Ballesta y Roque Ortiz?

Todo empezó porque acompañé a una vecina que tiene problemas de movilidad a que se viera con Ballesta en el Ayuntamiento. Con el alcalde pude hablar de una forma bastante cordial, y vi buena voluntad e interés en llegar a un entendimiento. La segunda vez fue ya con Roque Ortiz. Se tocaron temas más técnicos y salió una propuesta que Roque dijo que iba a trasladar a Madrid.

¿Cuál?

El dejar durante todas las obras el paso a nivel abierto, tanto para el tráfico rodado como peatonal. Es una cosa con la que la mayor parte del barrio se relajaría mucho. Yo empecé a creer que igual podía haber una solución...