Decenas de personas claman en Alfonso X por el soterramiento

Decenas de personas se concentraron este sábado por la tarde en Alfonso X para volver a clamar por el soterramiento de las obras del AVE a su paso por Murcia.

Los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer 'no queremos muros' y 'soterramiento ya', y corearon sus consignas habituales, como 'que no, que no queremos muro', que algunos amplificaron megáfono en mano. Hasta al monumento al Sardinero le pusieron una banderola de la protesta.

Entre los presentes, Joaquín Sánchez, el cura comprometido con esta causa, y el abogado Manuel Chacón. Por supuesto, estaba el presidente de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras.

Actuó la banda denominada Los Viakingos, que aprovechó para intentar vender su disco entre los viandantes. "Si queréis colaborar, cualquier ayuda viene bien para los que la necesitan", dijo un hombre a través del megáfono. La Plataforma lleva un tiempo solicitando dinero para ayudar a pagar las multas de las personas sancionadas.

En la puerta de la Delegación del Gobierno, un despliegue policial para garantizar que todo transcurría con seguridad.

'Stop montaje policial', se podía leer en una pancarta. 'Carlos, absolución. Delegado, dimisión', ponía en otra. En referencia al caso de Carlos 'El Profe', que fue detenido por ser presuntamente el cabecilla del sabotaje a las vías.

Este hombre pasó dos noches en el calabozo y luego fue llevado a la juez de guardia. Ahora está libre con cargos. Dos menores le señalaron como la persona que les había instado a tirar artefactos explosivos a las vías donde se trabaja para la llegada de la Alta Velocidad.

Contreras habló de las promesas incumplidas de los políticos. "La última vez que se reunión la comisión de seguimiento y control de las obras fue el 16 de noviembre. No hemos vuelto a ser citados para darnos información. Hemos sido maltratados", remarcó. Volvió a insistir que "con quien detuvieron (en referencia a Carlos) se había reunido el día antes el delegado del Gobierno". Bernabé explicó entonces a este respecto que solo había coincidido un segundo con este hombre en el Almudí y simplemente le había dado la mano.