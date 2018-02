Contreras: "El día que traten de cortar una cinta en la estación del Carmen, les saldrá caro"

La Plataforma Pro Soterramiento volverá a salir a la calle el próximo sábado 3 de febrero a las 17.30 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno, situada en la avenida Alfonso X El Sabio de Murcia. en una concentración que ya cuenta con los permisos oficiales, que será pacífica y que tendrá carácter lúdico festivo, según anunció el portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto a las vías, rodeado de vecinos.

Contreras expresó el malestar de los vecinos porque, según él, la comisión mixta realizada para el seguimiento de las obras del soterramiento no se ha reunido desde el pasado 16 de noviembre, pese a la intención era que se reuniera una vez al mes. Además, el portavoz de la Plataforma tuvo críticas hacia el proyecto del AVE en Murcia, asegurando que a la Región va a llegar una alta velocidad "de segundo orden", puesto que solo habrá una vía única desde el túnel de Callosa hasta Murcia, lo que hará que los trenes no puedan circular a más de 160 kilómetros por hora. "Un AVE a 160 km/h no es AVE. Estamos en una situación similar a cuando la A7 terminaba en Benidorm. Nos meten una infraestructura de muy tercer grado, es una solución barata", afirma Contreras, quien reprochó al Gobierno central y regional de empecinarse en que el AVE llegue en superficie hasta la estación del Carmen por fines electoralistas. "Si tienen prisa por cortar la cinta para las elecciones de 2019, que la corten fuera de la estación del Carmen, en Beniel o en Orihuela, pero al Carmen no puede llegar en superficie porque quedará aparcado sine die el proyecto del soterramiento. Y eso no lo vamos a aceptar. El día que traten de cortar una cinta en la estación del Carmen, les saldrá caro", sentenció Contreras.

Volvió a lamentar que no se sacara la estación de ferrocarril de Murcia y que se renuncie a la conexión natural con Madrid, a través de Cieza, Hellín y Albacete. "Esa línea que defendieron los murcianos desde el siglo XIX nos la han hurtado. Nos hacen ir a Madrid dando tumbos, pasando por la Comunidad Valenciana y por Cuenca. Por tanto, reivindicamos que la variante de Camarillas no sea solo para mercancías y que tenga trenes modernos, en una línea electrificada".

Señala Contreras que la concentración tendrá un carácter lúdico y festivo y hace un llamamiento para que se desarrolle pacíficamente. "Tendremos un servicio de orden y hacemos un llamamiento para que sea un acto cívico, con un componente lúdico, porque entorno a las vías ha surgido un verdadero movimiento vecinal, que ya están haciendo historia", afirmó el portavoz, que recuerda a los partidos políticos que el protagonismo es completamente de la plataforma vecinal.

Según el anuncio de la concentración, los vecinos piden la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, "por sus declaraciones que faltan a la verdad", el cumplimiento del convenio de 2006 y la redacción del proyecto de soterramiento de la estación del Carmen".