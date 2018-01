Dimiten los dos vocales del PSOE al no obligar su partido a Cs a dejar la Alcaldía

El pleno celebrado el lunes en El Palmar no estuvo precisamente exento de sorpresas. La junta vecinal, compuesta por dos vocales de Ciudadanos, dos del PSOE, uno de Cambiemos y tres del PP, sumó sus dos primeras bajas, que llegaron de la bancada socialista. Los dos vocales del PSOE en la localidad más poblada del municipio (más de 25.000 habitantes) decidían tirar la toalla y así lo pusieron de manifesto como colofón final de la sesión plenaria. Tomás Gómez, que además ostentaba el cargo de vicepresidente de la junta, y la otra vocal, se marchan por la intención de Ciudadanos de seguir manteniendo la presidencia de la junta y alcaldía, que está en manos de Daniel Hernández García que, según fuentes consultadas por esta Redacción, admitió en la sesión plenaria que había posibilidad de rotar, pero que esta opción no se iba a materializar (el PSOE apoyó a Cs para hacerse con la alcaldía). La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Susana Hernández, explicó que los dos vocales socialistas ya comunicaron hace casi un mes su dimisión. «Comentaron que no se veían con fuerzas si no se rotaba en la alcaldía», indicó Hernández, quien añadió que no había ningún compromiso con Cs de rotación en El Palmar y en ninguna otra pedanía, salvo alguna excepción.