Los 'triunfitos' desbordan

Chillidos, una necesidad fisiológica, un desahogo emocional. Gritos como respuesta ante la percepción de cualquier gesto que pudieran hacer los protagonistas de la mañana de ayer en Murcia. También risas, llantos, temblores, saltos, abrazos, una conjunción de reacciones que suele describir bastante al 'fenómeno fan', fenómeno que se volvió a dar en la ciudad gracias a la presencia de cuatro de los exconcursantes del retomado programa de televisión 'Operación Triunfo'. Cepeda, Thalía, Raoul y Mimi eran el objetivo de todas las miradas, de todas las cámaras o de los vídeos en directo en redes sociales como Instagram o Facebook. Vinieron a firmar discos y consiguieron enloquecer a 6.000 personas, la gran mayoría adolescentes, que ayer se acercaron hasta una de las galerías del centro comercial Nueva Condomina donde los 'triunfitos', apodo con el que se les conoce a los concursantes de este programa televisivo, se dedicaron durante más de cinco horas a atender todas las peticiones de sus fans, según datos que maneja el centro comercial.

El disco en cuestión, Operación Triunfo 2017: Lo mejor (Parte 1), era el objeto más sostenido ayer por los asistentes, un disco que recopila las mejores actuaciones en directo realizadas por los participantes durante las galas del programa. No quisieron ninguno de los cuatro ahora exconcursantes dejar a nadie sin este disco firmado. Llegaron a Murcia el viernes para dormir y estar en torno a las once de la mañana plantados ante miles de fans con el rotulador en la mano. «No comieron nada, solo tomaron una galleta y se levantaron de la silla para ir al baño en una ocasión, han sido muy fieles a sus fans y no los han defraudado», apuntan desde la organización de Nueva Condomina.

Algunos de esos adolescentes que ayer no dejaron de cantar y corear las canciones del disco, alentados por los triunfitos desde el escenario donde firmaban y se hacían fotos, llegaron a dormir en las puertas del centro comercial haciendo guardia para ser los primeros en la cola al día siguiente. Desde Alicante, Almería, Albacete y de muchas de las ciudades de la Región se acercaron miles de jóvenes que no llegaban a atinar en los selfies con los cantantes de los nerviosos que estaban.

«Hemos cogido el tren desde Lorca a las siete de la mañana para estar aquí pronto», explica un grupo de amigos que centran su atención, sobre todo, en Cepeda y Raoul. Desde Archena llegaron Isabel y Celia, que mientras hablaban de cómo les ha enganchado tan rápido un programa al que solo le quedan dos galas y cinco concursantes para saber el ganador, no apartan la mirada del escenario ni de los exconcursantes. Nuria y Julia, de Murcia, apuntan que sus favoritos son Thalía y Mimi, dos cantantes que a cada gesto que hacían al público, éste les respondía con gritos ensordecedores. Carmen, una murciana que se quedó a las puertas de entrar en la academia de Operación Triunfo, saludó a los exconcursantes del programa que la reconocieron del último casting que tuvieron antes de confirmar quién participaría en la nueva edición de 'OT'.



Sin quejas por la organización

Pese a haber roto todos los pronósticos, el evento no registró ninguna queja oficial, según explican desde la organización, que ya había previsto hacer frente a una avalancha de miles de adolescentes que, con carteles, libretas y regalos, hicieron resurgir el 'fenómeno fan' en Murcia.