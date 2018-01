Orihuela hace un balance positivo de su rectorado en su último Santo Tomás

La Universidad de Murcia ha celebrado esta mañana el acto académico para conmemorar el día de Santo Tomás de Aquino. Durante el acto se ha investido doctora Honoris Causa a la profesora de Arqueología de la Universidad de Nápoles Irene Bragantini y se han entregado las medallas de oro a los funcionarios por sus 25 años de servicio en la Universidad, premios extraordinarios y se ha investido a los nuevo doctores.

El acto, celebrado con toda la pompa académica, ha sido especial este año al tratarse de la despedida de José Orihuela como rector de la Universidad después de haber renunciado a presentarse a la reelección.

Su discurso ha estado marcado por su marcha y ha dedicado gran parte de su intervención a hacer un repaso por todas las cuestiones que considera un logro de su gestión. Contratos de investigación, financiación, consolidación de puestos de trabajo... uno a uno ha detallado todas las cuestiones que considera que han marcado su rectorado y mejorado la universidad. Él mismo ha advertido de que antes de dejar definitivamente el rectorado presentará una rendición de cuentas.

No ha querido acabar su discurso Orihuela sin lanzar algún que otro dardo envenenado. "No les voy a negar que comenzamos nuestra gestión en una selva de incertidumbres (...) Veíamos una universidad demasiado alineada y demasiado alienada y creemos haber trabajado por la libertad de pensamiento desde la responsabilidad de gobierno, lo cual implica que no podemos contentar a todas las partes y desde luego podría haber implicado que algunos protagonistas de la escena habrían perdido protagonismo. Me temo que se han dejado su consideración pública en el camino, pero supongo que el tiempo será sabio en la narrativa de los hechos", ha afirmado.

Orihuela ha continuado su discuros afirmando: "No. No hemos querido lavarnos las manos en lo que respecta a nuestras obligaciones, no deseábamos más una universidad dirigida por el mercado de consumo ni por las oligarquías que la venían manejando a su antojo apoyándose en un falso concepto de la democracia representativa. Nuestro ideal y nuestra praxis han sido encontrar vías de coexistencia nuevas y respetuosas, olvidando las prácticas seculares que iban encaminadas a la conservación de privilegios. Por la misma razón, un servidor deja el rectorado con la cabeza bien alta y el sueño bien conservado. He trabajado por aquellos en quienes creo y nadie podrá desalojar de mí la idea de que, a pesar del sufrimiento que ocasiona enfrentarse a los auténticos poderes, los del inmovilismo, si se quiere, se puede. Contra todo pronóstico, una vez más."

No ha dicho nada el rector sobre los candidatos a las próximas elecciones, sí que ha hablado de ello en respuestas a preguntas de los periodistas antes del inicio del acto. Ha comentado que no va a decantarse por ninguno de ellos y ha destacado que la lectura que hace de que sean cinco los aspirantes es que su mandato ha debido ilusionar a mucho a la gente para que sean tantos ahora.