Los 'audios de Roque' levantarán alfombras en las adjudicaciones municipales

El portavoz adjunto del PP dice que "no tenemos nada que ocultar, ni miedo a ser investigados".

Un Pleno tenso, muy tenso. Así se vivió ayer la sesión de enero en el Ayuntamiento de Murcia con un orden del día marcado por el escándalo de las palabras del ya exconcejal de Fomento, Roque Ortiz, durante una reunión con pedáneos y vocales del PP en los que los animaba a recordar a la gente que trabaja en las concesionarias quiénes son los que le han dado trabajo. Los grupos de la oposición retiraron todas las mociones individuales que habían presentado con la intención de centrar ayer el debate en una moción de urgencia que llevaron de forma conjunta pidiendo una comisión de investigación por el 'caso Roque' y en el levantamiento del reparo del Museo Ramón Gaya para que sus trabajadores puedan cobrar.

Finalmente, tras un debate que subió de tono en determinados momentos y en el que estuvo presente el 'y tú más', salió adelante la propuesta de la oposición de constituir una comisión de investigación de forma «inmediata» que sea convocada en el plazo de 15 días y a la que se le facilite toda la documentación necesaria de forma «ágil y sin obstáculos».

El objetivo de esta comisión será el de levantar alfombras y analizar la contratación de obras y servicios por parte del Ayuntamiento de Murcia, así como las relaciones con las empresas concesionarias y la selección de personal de las mismas.

Además, la oposición exige el equipo de Gobierno que aporte, tanto a la Fiscalía como a la comisión de investigación, los listados de los miembros de las juntas municipales, así como que pida a las empresas públicas, a las concesionarias de servicios del Ayuntamiento y sus subcontratas los listados de trabajadores y su antigüedad de los últimos cinco años, así como los que hayan cursado baja en ellas.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Hernández, inició su exposición de la moción conjunta recordando a la bancada popular las palabras de una de sus exconcejalas y actual directora general de Relaciones Laborales de la Comunidad, Nuria Fuentes, quien salió de la Glorieta diciendo que «es muy difícil ser honrado en una cueva de ladrones».

Los grupos municipales de PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos acusaron a los populares de intentar ayer «montar un circo» con el único fin de «tapar un asunto gravísimo» como el que se desprende de las afirmaciones de Roque Ortiz. La oposición denuncia que los miembros del PP «se siguen agarrando a un exceso verbal para tapar con una cortina de humo» el problema.



Inversiones en pedanías

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Jesús Pacheco, justificó las palabras de Roque Ortiz durante la reunión del PP en la que fue grabado afirmando que «sólo fue una reunión en la que había gente de un partido hablando de cosas», lo que provocó cierto revuelo entre los concejales de la oposición, quienes llegaron a decir que si Pacheco está de acuerdo con esas palabras, «también debería presentar su dimisión». El portavoz popular reconoció que en estos días se han sembrado dudas y «en política no vale todo», por lo que dijo que «como no tenemos nada que ocultar, ni miedo a ser investigados, pedimos que en lugar de una comisión de investigación, como se ha pedido, se creen tres y que la primera esté presidida por Susana Hernández». Tres comisiones de investigación que se encargarían de analizar el listado de empleados de las contratas, el alumbrado público y la inversión y obra social en pedanías. Una enmienda que no fue respaldada por el resto de grupos y se quedó sólo en la propuesta.

Pacheco también mostró durante su intervención varias tablas sobre inversiones en pedanías, afirmando que «éstas se han realizado de común acuerdo con los principales grupos de la oposición» y subrayando que «tanto las inversiones de Aguas de Murcia como las de alumbrado público han beneficiado de forma clara a las juntas municipales en las que gobierna la oposición frente a las del PP».