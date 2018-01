Ballesta aprovechará la salida de Ortiz para remodelar su equipo

El alcalde de Murcia remodelará las competencias que tienen asignadas sus concejales aprovechando la salida del responsable de Fomento, Roque Ortiz, de la Corporación municipal tras el escándalo de los audios grabados en una reunión interna del PP y desvelados la semana pasada por LA OPINIÓN. Ballesta, que ayer pidió «respeto» para Ortiz, a quien califica como

«Va a haber una reestructuración completa de competencias, con total normalidad y basado en la experiencia que he tenido estos dos años y medio y ver qué cosas podemos mejorar», ha señalado Ballesta, quien reconoce que «esto puede tardar todavía un poco por los tiempos legales que conlleva».

El primer edil ha insistido en que no conoce aún quien entrará en el equipo, «ya que cada uno tiene sus condicionantes y situaciones». Siendo los posibles candidatos por orden de lista Alicia Barquero, actual directora general de Mujer; Juan Antonio Bernabé, adjunto al director del Info; y Catalina Carrillo, pedánea de Sangonera La Seca.

Desde el punto de vista personal, José Ballesta se ha referido al que ha sido su primer teniente de alcalde y concejal de Fomento en los últimos dos años y medio como la persona «más leal» e «incapaz de traicionar» que conoce. Al tiempo que ha recordado que muchos de los proyectos del nuevo modelo de ciudad que van a conformar el futuro «van a llevar su sello sobre la piel de la ciudad de Murcia».



«No somos peones»

El primer edil de la capital indicaba ayer al ser preguntado que «el ser humano, incluso el que se dedica a la política, se merece todo el respeto. «No son peones que se quitan de la partida, números que se tachan; tienen unos entornos personales, familiares y profesionales que merecen el máximo respeto». Para el alcalde, «la condición humana está por encima de todo lo demás, es lo más importante».

Preguntado por si el PP ha cometido una injusticia con Roque Ortiz, Ballesta, que no ha querido entrar a valorarlo, ha insistido en que para él lo más importante «son las personas, los seres humanos, y todo lo demás, todo esa espiral que se produce alrededor de todo esto, supremacías morales de unos y autoridades éticas de otros, no se otorgan, se ganan. Ese tipo de cosas es importante que las preservemos». Tras lo que ha negado que haya fracturas entre el PP regional y el municipal, «nosotros venimos trabajando con total comodidad y libertad, no hay ningún tipo de condicionante, y en esa situación vamos a seguir como hasta ahora».