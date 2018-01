Los polémicos 'audios de Roque' llegan a la Fiscalía

Los audios desvelados por LA OPINIÓN sobre una reunión interna del PP en la que el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, se dirigía a pedáneos y vocales populares en las juntas municipales asegurando que «que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo» llegan hoy a la Fiscalía. El Grupo Municipal Socialista presenta esta mañana a primera hora el documento de la grabación del encuentro celebrado el pasado 11 de enero en la sede popular de la calle González Adalid de Murcia, un encuentro en el que el propio Ortiz indicaba que iba a gastar un dinero en proyectos sin hacer convocatoria pública.

La portavoz del PSOE en la Glorieta, Susana Hernández, lleva al fiscal tanto el audio como documentos e información aparecida en prensa durante los últimos días con el objetivo de que determine si las palabras de Roque pueden ser constitutivas de delito. Un paso que han dado los socialistas, aunque desde las bancadas de Ahora Murcia y de Cambiemos también se anunció la pasada semana su intención de pedir que se investiguen estas conversaciones.

Hernández ha explicado a esta redacción que a la información que ponen hoy en manos de la Fiscalía irán añadiendo la documentación que se pueda ir recabando en las próximas semanas y considera que el responsable de la Concejalía de Fomento «debería haber presentado su dimisión de manera voluntaria demostrando tener ética y que respeta a la institución que representa», a la vez que dice no entender por qué el alcalde de Murcia, José Ballesta, no le ha cesado si no se marcha él de manera voluntaria.

Además del traslado a la Fiscalía de los audios y las informaciones publicadas sobre la reunión, el Grupo Municipal Socialista planteó en la reunión con el resto de grupos de la oposición la petición de la puesta en marcha de una comisión de investigación en la que se aclaren las contrataciones que se han hecho en las empresas concesionarias de los contratos municipales y qué proyectos se han priorizado sobre otros en las pedanías, una petición que ya han registrado desde Ahora Murcia, quienes indican que «debe saberse sin margen de duda cómo se realiza la contratación de obras en el Ayuntamiento».

Desde el grupo municipal de Ahora Murcia también consideran fundamental que la Fiscalía de Murcia investigue si las palabras y actuaciones que reconoce Roque Ortiz en el audio «son constitutivas de delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho, coacción y amenazas». La portavoz del grupo, Alicia Morales, indica que «no pueden quedar en el aire actuaciones que hablan de compra de votos y de pago de favores, unas prácticas de suma gravedad».