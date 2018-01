Médico a la fuga

Una de las consultas de Traumatología del Centro de Especialidades Doctor Quesada de San Andrés no tuvo ayer quién la atendiera durante varias horas tras una confusión con los turnos de trabajo. Más de una decena de pacientes esperó durante cerca de tres horas para que otro facultativo acudiera a cubrir a su compañero.

La consulta de Traumatología del Centro de Especialidades de San Andrés se quedó ayer sin médico. Más de una decena de pacientes esperaban desde primera hora de la mañana en la sala de ´trauma´ para ser vistos por el especialista, una cita para pasar por la consulta que tenían desde hace meses y que en muchos casos no se llegó a producir.

Una de las usuarias afectadas por el ´plante´ se puso en contacto con LA OPINIÓN para denunciar que llevaban desde las ocho de la mañana esperando para ser vistos por el traumatólogo y que después de más de dos horas sin que les llamaran para entrar se acercaron al control de enfermería a preguntar qué ocurría. Cuál fue su sorpresa cuando una enfermera les dijo que «el médico se había despedido el viernes» y no había acudido nadie para cubrirle. Más de dos horas en las que nadie se lo había comunicado a los enfermos que se encontraban fuera.

En este momento, la enfermera les recomendó que se marcharan y que volvieran a pedir cita en su centro de salud para ser vistos por el especialista otro día. La paciente explicó muy indignada a esta Redacción que «cómo después de siete meses esperando para ser vista por el traumatólogo me voy a ir a casa y coger otra cita», por lo que optó por esperar a que desde Recursos Humanos mandasen a un facultativo para atender la consulta que estaba sin especialista desde las ocho de la mañana.

Finalmente el médico llegó, pasadas las once de la mañana, momento en el que en la sala de espera sólo quedaban cuatro o cinco pacientes, los que decidieron no marcharse hasta que los atendiera el especialista para el que estaban citados. No obstante, muchos de los usuarios que sufrieron ayer este problema no se marcharon con los brazos cruzados y pusieron las correspondientes reclamaciones por no haberse organizado la atención con la suficiente antelación.

Desde la Consejería de Salud confirmaron ayer que el traumatólogo de este centro de San Andrés acudió a trabajar pasadas las once de la mañana y que todo se debió a «una confusión en el turno de trabajo». Por ello, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha pedido disculpas por el error y ha señalado que «aunque sólo ha afectado a una parte mínima de los miles de pacientes que se citan a diario en todas las áreas de salud, es una situación que no debe producirse».