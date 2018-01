La cabeza de Roque, pieza de cambio para evitar sacar al PP del Gobierno

Los dirigentes de Ciudadanos a nivel regional dieron en la tarde de ayer un golpe en la mesa y exigieron al Partido Popular de la Región el cese inmediato del concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz. De no producirse su salida, la formación naranja asegura que apoyaría la moción de censura que se han mostrado dispuestos a presentar desde las filas del PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos. Esta postura de Cs regional contrasta con la mantenida a mediodía por el portavoz de este partido en el Consistorio, Mario Gómez, que horas antes se mostró más dispuesto a esperar a las elecciones de 2019 y que sean los ciudadanos los que decidan en las urnas, manteniendo su compromiso de apoyar al partido más votado.

Sin embargo, los portavoces de los grupos de la oposición salieron ayer muy molestos por la actitud del alcalde de Murcia, José Ballesta, durante la reunión extraordinaria que le habían solicitado, ya que esperaban algún gesto, que no se produjo. La socialista Susana Hernández acusó a Ballesta de «volver a proteger a Roque Ortiz» y cree que el alcalde de la séptima ciudad de España «debe asumir responsabilidades y abandonar la alcaldía». «Se nos han querido justificar unas declaraciones fuera de tono», dijo la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, en referencia a la grabación publicada esta semana por LA OPINIÓN sobre una conversación interna de Ortiz con pedáneos populares, por lo que desde la bancada socialista dan por rotas las relaciones con el PP. Además, subrayó que si por ellos fuera «Ballesta no habría llegado a ser alcalde» y no descarta que se presente una moción de censura, opción que Cs está planteándose apoyar.

Mario Gómez, por su parte, se mostró partidario de apoyar la creación de una comisión de investigación con el objetivo de «garantizar la estabilidad del municipio». Desde Ahora Murcia, Alicia Morales manifestó tras el encuentro su «absoluta decepción» y espera que la comisión de investigación que han solicitado desde su formación arroje luz sobre el tema de las grabaciones, facilitando un listado de trabajadores de las distintas concesionarias del Ayuntamiento y una auditoría.

En esta misma línea se pronunció Nacho Tornel, portavoz de Cambiemos Murcia, quien incidió en que «el PP debe dejar de gestionar la vida pública del municipio de Murcia» y aunque reconoció que dar este paso (el de la moción de censura) «no es fácil», indicó que «es la única opcion sensata y en política se está para asumir retos». En este sentido, Tornel considera que las alianzas que se han dado en muchas pedanías para gobernar en las juntas municipales también son posibles en el Ayuntamiento de Murcia, por lo que animó a sus compañeros a coger esta opción.

Niveles de credibilidad

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, que también asistió a la Junta Extraordinaria de Portavoces convocada ayer, compareció ante los medios señalando que «ha sido lamentable» que la oposición no haya dejado a Roque Ortiz entrar a la reunión para aclarar sus palabras (el concejal de Fomento permaneció durante el encuentro en el pasillo). Pérez llegó a afirmar que «si la credibilidad se puede poner en tela de juicio por unas palabras desafortunadas, también podemos ganar la credibilidad como hemos hecho hasta ahora, trabajando».