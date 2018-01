Ballesta no tomará medidas por las polémicas declaraciones de Roque Ortiz

Todo seguirá igual. Pese a que desde el Partido Popular de la Región de Murcia han censurado las palabras del concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, que fue grabado en una reunión interna del partido en unas polémicas declaraciones dadas a conocer en exclusiva por LA OPINIÓN, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha decidido no hacer nada e intentar mantener una aparente normalidad dentro del funcionamiento de la corporación municipal.

Así lo ha manifestado él mismo tras la reunión de urgencia que ha mantenido a las 13.30 en Alcaldía con los portavoces de los grupos de la oposición, un encuentro en el que la portavoz del PSOE, Susana Hernández, solo ha estado 5 minutos, ya que se ha levantado y ha abandonado el encuentro bastante molesta por la actitud del primer edil.

Ballesta ha explicado a su salida que ha trasladado a los portavoces de la oposición su "completa seguridad" en que no ha habido ninguna actuación irregular, "ni la va a haber en el año y medio que queda" hasta las elecciones.

Respecto a las declaraciones grabadas a su concejal de Fomento, Roque Ortiz, que decía a pedáneos y vocales del PP "que la gente de las concesionarias no debe olvidar quiénes le han dado trabajo", el alcalde de Murcia afirma que "ningún exceso verbal se ha traducido en hechos, por lo que no hay ningún motivo para que el cese se produzca". Al tiempo que ha justificado las palabras de Ortiz aludiendo a que tiene "una personalidad volcánica y pasional que hace que diga y haga cosas que otros no haríamos".

En cuanto a la posición del PP regional, que incluso ha mostrado el camino a la puerta de salida al concejal de Fomento, el alcalde de Murcia ha dicho que "en el Grupo Municipal Popular tomamos decisiones de forma independiente y autónoma".

Comisión de investigación

Los grupos de la oposición han salido muy molestos por la actitud del alcalde de la reunión extraordinaria que le habían solicitado, ya que esperaban algún gesto, que no se ha producido.

La portavoz socialista, Susana Hernández, acusa a José Ballesta de "volver a proteger a Roque Ortiz" y cree que el alcalde de la séptima ciudad de España "debe asumir responsabilidades y abandonar la alcaldía". "Se nos ha querido justificar unas declaraciones fuera de tono", ha dicho la portavoz del PSOE en la Glorieta, por lo que desde la bancada socialista dan por rotas las relaciones con el PP. Además, ha subrayado que si por ellos fuera "Ballesta no habría llegado a ser alcalde" y no descarta que se presente una moción de censura, opción que van a estudiar y que tampoco descartan desde Cambiemos y Ahora Murcia.

El portavoz de Cs, Mario Gómez, no se ha mostrado a favor de esta posibilidad y es partidario de tomar otras medidas antes, como la comisión de investigación, con el objetivo de "garantizar la estabilidad del municipio hasta las próximas elecciones de 2019, cuando los ciudadanos deben decidir quiénes quieren que les gobiernen".

Por su parte, la portavoz de Ahora Murcia, Alícia Morales, ha manifestado tras el encuentro su "absoluta decepción" y espera que la comisión de investigación que han solicitado arroje luz sobre el tema facilitando un listado de trabajadores de las distintas concesionarias y una auditoría.

En esta misma línea se ha pronunciado Nacho Tornel, portavoz de Cambiemos Murcia, quien ha incidido en que "el PP debe dejar de gestionar la vida pública del municipio de Murcia" y aunque reconoce que dar este paso (el de la moción de censura) "no es fácil", indica que "en política se está para asumir retos".

La portavoz del Grupo Popular, Rebeca Perez, también ha comparecido ante los medios y ha señalado que "ha sido lamentable"que la oposición no haya dejado a Roque Ortiz (que ha permanecido en el pasillo) entrar a la reunión para aclarar sus palabras.