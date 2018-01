Ortiz: "Que no olvide la gente de las concesionarias que les hemos conseguido trabajo"

Ortiz se muestra también dispuesto "a gastarme un dinero sin hacer convocatoria pública".

La sede del PP de la Región de Murcia, en la calle González Adalid de la capital, acogió la pasada semana una reunión entre los responsables del Ayuntamiento de Murcia y los presidentes de las juntas municipales y portavoces populares en pedanías para definir la estrategia que seguirán de cara a las elecciones del próximo año. Una reunión en la que se respiró un ambiente casi familiar y en la que varios concejales de la Glorieta hablaron sin pelos en la lengua. Uno de ellos el edil de Fomento, Roque Ortiz, quien llegó a dirigirse a los asistentes afirmando con rotundidad que «hay mucha gente que está donde está gracias a vosotros y gracias al Partido Popular». Añadiendo a renglón seguido «que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo. Todo esto, que no se olvide», asegura Ortiz en una grabación de audio de la reunión a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN y en la que éste insiste en que «el que no se acuerda de las cosas es un marrano y puede ser que cuando vengan otros, que puede pasar, que los pongan en la calle».

En este encuentro el concejal de Fomento del Consistorio murciano aborda cuestiones municipales y de proyectos de futuro acompañado en la mesa por el propio alcalde de Murcia, José Ballesta (a quien también se le escucha en la grabación), así como por los concejales de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, José Guillén, y el coordinador general del PP de la Región de Murcia, Miguel Ángel Miralles.

Durante su turno de palabra Roque Ortiz recuerda a los pedáneos y portavoces del PP que «hay que aprovechar las cosas que hacemos y saber venderlas. Pienso fundir hasta el último euro y quiero contar con vosotros y contar con Salomé, Encarna y la gente del PP en el Ayuntamiento de Murcia». Durante su exposición de la estrategia que seguirán también se escucha al concejal de Fomento explicar que «quiero utilizar la información que tengo de otros partidos políticos para adelantarnos y pedir las cosas nosotros antes. Y, si no lo pedimos antes, me da lo mismo, decimos que lo hemos pedido nosotros».

En este caso, recomienda a los presidentes de juntas vecinales y vocales que dejen de pensar en ellos mismos y en sus pedanías, «vamos a hablar del conjunto». Y pone como ejemplo Algezares, una pedanía gobernada por el PSOE. En este caso, el concejal de Fomento indica que «en Algezares, por ejemplo, hay que defender y difundir lo que hemos hecho nosotros» y tras la interrupción de uno de los asistentes al encuentro, quien le apunta que hay propuestas que son de los socialistas, Ortiz le responde que «como ellos venden lo que nosotros hacemos, nosotros vamos a vender lo que ellos hacen».



Peticiones por la vía no oficial

En el audio, de más de una hora de duración, Ortiz llega a decir a los asistentes al encuentro celebrado la semana pasada en la sede popular que «quiero que todas las cuestiones que tengáis de alumbrado público nos las hagáis llegar directamente a nosotros y yo voy a gastarme un dinero sin hacer convocatoria pública en dar satisfacción».

En esta misma línea el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia explica que «todas las peticiones de inversiones que creáis que son necesarias respecto a abastecimiento o saneamiento me las hacéis llegar» y les mete prisa añadiendo, «pero me las hacéis llegar en lo que queda de mes porque vamos a sacar un Plan de Infraestructuras para un bienio, para este año 2018 y 2019, y ya me encargaré yo de meter la mayoría de las cosas». Dando a entender que dará prioridad a las propuestas que lleguen de los representantes populares.

Ante esta afirmación una de las asistentes le pregunta directamente al edil: «¿cómo te las hacemos llegar, Roque?», a lo que éste le responde en tono de broma: «por avión». Mientras que otro de los convocados le plantea si debe enviárselo por «escrito oficial»y Ortiz le contesta que «no», incidiendo en que «por eso os he dicho que con la ayuda de Encarna y Salomé, os lo he dicho al principio. En tu caso que eres el pedáneo hazlo por escrito oficial».

Tras unos minutos analizando el éxito que han tenido las actuaciones de la Oficina del Grafiti y repasando algunos de los proyectos que se van a desarrollar en distintas ramblas, el responsable de la Concejalía de Fomento les insiste a los pedáneos y vocales del PP en que «necesito toda esta información a lo largo del mes de enero, como mucho a principio de febrero. Tenemos peticiones y hay muchas cosas que, sin contar con nadie, voy a hacer», afirma en el audio al que ha tenido acceso esta Redacción, para finalizar señalando que «a final de febrero quizá mande una comunicación generalista a todas las pedanías diciendo que si hay alguna cosa para mandar que me lo digan. Pero ya lo tendré con todos vosotros».

Las imágenes del encuentro celebrado la semana pasada en la sede del PP regional fueron difundidas a través de la cuenta de Twitter de los populares acompañadas del mensaje «¡Comenzamos el año con fuerza y con ganas de mejorar cada día nuestro trabajo!». Tras la exposición del concejal de Fomento llegó el turno del responsable del área de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, José Guillén, quien se centró en la estrategia que seguirán en la «recta final de cara a las elecciones». Por ello dijo, tras hacer un balance de los plenos y mociones que se han celebrado y salido adelante, que «tenemos que cambiar en este año y medio y sacarle los colores a los pedáneos y presidentes de juntas municipales de Ciudadanos y PSOE». En este sentido, explicó que «nuestras mociones tienen que ir dirigidas a exigirles que hagan lo que tienen que hacer. Ellos tienen el dinero, ellos tienen el problema, como le gusta decir a Roque».

Guillén aprovechó la reunión para anunciar a los pedáneos y vocales del PP en las juntas municipales que el 29 de enero celebrarán las Jornadas de Descentralización, por lo que les indicó que «tanto Roque como el alcalde y yo queríamos en esta reunión daros, como siempre, la información antes que a nadie (...) porque las elecciones no se ganan siendo buenos gestores, que lo somos, sino haciendo política y saliendo a la calle». El encuentro fue cerrado, tras intervenir el concejal de Hacienda, por el alcalde, José Ballesta, que dio la palabra a los asistentes en un turno de intervenciones en el que plantearon sus dudas.



