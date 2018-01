Rosa Clará: "El vestido al que le tengo más cariño es el que diseñé para mi boda"

La fundadora de la firma homónima comenzó su andadura en una tienda multimarca de trajes nupciales, donde se dio cuenta de que las prometidas no encontraban lo que buscaban. Con más de 80 establecimientos abiertos en todo el mundo su próximo salto será en Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Honduras

Las futuras novias de la Región están de enhorabuena. Rosa Clará (1959), la diseñadora y artífice de algunos de los trajes nupciales más deseados, ha decidido hacer realidad los sueños de muchas murcianas abriendo una tienda de su firma en el centro de la capital. La inauguración del local, situado en la calle González Adalid, 19, se celebra este jueves. La diseñadora estará acompañada por la modelo Linda Morselli, actual pareja del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. La tienda dará a las prometidas de la Región la oportunidad de lucir, en uno de los días más importantes de sus vidas, un vestido fruto de más de dos décadas de trabajo de la diseñadora catalana. Clará ha vestido a miles de novias para dar el sí quiero, entre ellas se encuentran Helen Lindes, Laura Escanes y Paula Echevarría.

¿Cuántos años lleva diseñando el vestido soñado de tantas novias?

Hace 23 años que abrí mi primera tienda en Paseo de Gracia y, en aquel momento, no podía imaginar que serían tantas las novias que soñasen con llevar uno de mis vestidos el día más importante de su vida.

¿De dónde surge su interés por vestir a las novias en un día tan importante?

Yo tenía una tienda multimarca de vestidos de novia y me di cuenta de que las novias no encontraban lo que buscaban, así que me embarqué en la aventura de diseñar mis propios vestidos, incorporando el concepto de moda al sector nupcial.

¿Qué cree que la diferencia de otros diseñadores? ¿Cuál es su sello de identidad?

Nuestras colecciones tienen un patrón impecable, utilizamos los mejores tejidos y constantemente estamos investigando y buscando nuevas opciones y tendencias para sorprender cada temporada.

¿Cuál diría que es su traje de novia fetiche?

La verdad es que no tengo un vestido predilecto. Todos los vestidos son especiales y el vestido perfecto es el que cada novia ha elegido.

Es ya experta en este tema, pero imagino que aún se enfrentará a retos en su profesión. ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentra día a día?

Ir alcanzando objetivos y tener nuevos retos constantemente, pensando en nuevas aportaciones que sigan revolucionando el sector y motivando a mi equipo humano. Esto es lo más complicado, pero también lo que más me satisface.

De entre todos los trajes de novia que usted ha diseñado, ¿hay alguno al que le tenga especial cariño?

Sin duda, el vestido al que le tengo especial cariño es el que diseñé para mi propia boda hace cuatro años, un vestido estilo años 30 que ha marcado tendencia.

¿Hay alguna novia a la que le gustaría vestir?

Me encantaría vestir a todas las mujeres del mundo.

Desde el lugar privilegiado en el que se encuentra, ¿cómo siente que ha evolucionado la industria nupcial en España? ¿Las novias siguen dando tanta importancia al vestido?

La novia de hoy es más mayor y madura que hace algunos años, pero sigue dando gran importancia al proceso de selección del vestido y al vestido en sí. Además, gracias a las plataformas digitales, las novias de hoy tienen más conocimiento del sector y cuando entran en nuestras tiendas tienen ya muchísima información por lo que nuestro equipo necesita ser mucho más experto y actuar como asesoras más que como vendedoras.

Hay vestidos para todas las novias, ¿cómo lo hacen en su empresa para descubrir cuál es el traje ideal para cada mujer cuando entra en algunas de sus tiendas sin tener claro qué es lo que busca?

Requiere de un trato exquisito por parte de nuestras asesoras, que son capaces de poder darles el mejor consejo, de ayudarlas a tomar la mejor decisión, no solo por su preparación, sino por su capacidad de establecer una relación con la novia.

¿Hay algo que una novia debe evitar a toda costa a la hora de buscar su vestido?

A la hora de escoger un vestido debes huir de los excesos, debes sentirse cómoda con el vestido y que este sea un reflejo de su personalidad.

¿Qué proyectos tiene ahora entre manos?

Seguimos con el proceso de internacionalización. Actualmente estamos presentes en los cinco continentes con más de 80 tiendas y en los próximos meses abriremos tiendas exclusivas en Arabia Saudí (Riad y Jeddah), Emiratos Árabes (Abu Dhabi), Honduras, Costa Rica y Colombia (Bogotá), entre otras.