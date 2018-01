Una nueva carrera de colores llega a Cabezo de Torres

El concejal de Empleo, Turismo y Cultura, Jesús Pacheco; la concejala de Juventud y Cooperación al Desarrollo, Rebeca Pérez; el Director General de Juventud, Francisco Javier Sánchez López; miembros de la Junta Municipal de Cabezo de Torres, y la CEO de Holi Life España, Noemí Latorre, han presentado este lunes la Holi Life 4th Carnival Edition Cabezo de Torres que se celebrará el próximo día 25 de febrero, han informado fuentes municipales.

La marcha de colores IV Carnival Edition saldrá desde la explanada detrás del Centro Deportivo de Cabezo de Torres, en la calle Rector Francisco Sabater, a las 11.00 horas y los participantes recorrerán cinco kilómetros. El precio de las inscripciones es de 16 euros para individual, a partir de 13 años, de 15 euros para grupos conformados a partir de cuatro personas, 14 para la categoría infantil, entre ocho y 12 años, y un euro para los menores de siete años. Se realizarán a través de la página web 'www.holilife.es' y en el punto de venta físico habilitado en el Centro Comercial Thader, patrocinador local principal del evento.

Los jóvenes de Centros Educativos de la Región de Murcia pondrán asistir gratuitamente, gracias a la Dirección General de Juventud, en un autobús a Cabezo de Torres y tendrán además un precio reducido en su entrada.

Curiosidades

Holi Life es la primera carrera de colores de España, el evento de colores más grande de Europa y en la edición de 2017 participaron hasta 17.000 personas, han destacado desde el Consistorio murciano.

Contará con cinco Holi Blitz, uno por cada 1.000 metros desde la que se lanza polvo Holi de colores al paso de los participantes. Cada Holi Blitz será de un color: rosa, amarillo, azul, verde y rojo. El polvo de colores empleado en el evento cumple con todos los certificados de calidad exigidos en la UE. Además, desde el Consistorio murciano han recomendado ir con gafas por precaución, aunque no es tóxico, no produce alergias y no irrita la piel ni los ojos, ya que está elaborado con harina de maíz y colorantes naturales.

Holi es el festival hindú de la primavera, una exaltación de la alegría. Para muchos supone la entrada en una nueva etapa vital, la victoria del bien sobre el mal, y para los más de 450.000 participantes de las pasadas ediciones Holi es un evento esperado, que se refleja en el éxito recibido carrera tras carrera.