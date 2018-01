Nuevas roturaciones ilegales para regadíos en terrenos forestales

Pese a la grave sequía que azota la Región, no cesan de producirse denuncias por roturaciones ilegales en terrenos forestales y de secano en la Comunidad, «claramente destinadas a nuevo regadío intensivo». En este caso, se trata del paraje Los Manzanos, en el municipio de Murcia.

Ecologistas en Acción ha advertido de que se han removido algo más de 14 hectáreas en terrenos muy próximos a otra roturación que ya denunció a mediados de diciembre pasado.

Los movimientos de tierras afectan a un área con dos figuras de protección: Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona', y Área de Protección de Fauna Silvestre 'Sierras de Altaona y Escalona'. Estas zonas mixtas entre áreas forestales y antiguos terrenos agrícolas de cereal y barbechos, con flora silvestre en linderos, caminos y cañadas, «son especialmente sensibles debido a la presencia de rapaces rupícolas y forestales, que utilizan la zona como área de nidificación, caza y campeo», explican los ecologistas, quienes insisten en que no es suficiente imponer una sanción económica a quienes han infringido la ley, «es necesario que restituyan el lugar a su situación original, si no, esto no va a parar nunca».

Para esta actividad allanan grandes superficies de terreno eliminando terrazas, linderos y la vegetación presente y afecta a terrenos que se encuentran declarados como Zona de Dispersión de Águila Perdicera, catalogada como especie en Peligro de Extinción.

«Las roturaciones y nuevos regadíos, totalmente ilegales y que no pueden ser legalizables bajo ningún apartado del vigente plan hidrológico de cuenca del Segura, se están produciendo en un momento en el que por la sequía se halla suspendido el riego a los regadíos tradicionales, los de mayor prioridad según el plan hidrológico», recuerdan.

Ecologistas ha presentado la denuncia ante la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).