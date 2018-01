Acusan a Emuasa de gastar 60.000 euros en regalos

El grupo municipal Ahora Murcia ha acusado a la empresa Aguas de Murcia-Emuasa de gastar en comidas y regalos navideños más de 60.000 euros, una práctica que realiza «a la vez que está cobrando a los murcianos el agua más cara de España». El concejal Miguel Angel Alzamora señala que se trata de «gastos totalmente inncesarios para la prestación de un servicio público básico como es el agua» y recuerda que más allá de estos gastos publicados en la web de Emuasa, la empresa está siendo investigada dentro de la trama nacional del 'caso Pokémon' por el posible pago de regalos y viajes.

Alzamora asegura que las cuentas de Emuasa «no tienen un control adecuado, ya que no pasan por Intervención Municipal. Esa falta de sometimiento de las cuentas a Intervención, junto a la falta de un control exhaustivo al socio privado, dan pie a que se efectúen gastos como los desmesurados en Navidad y sospechamos que muchos otros que no están en el portal de transparencia». Desde la empresa público-privada no se han pronunciado al respecto.