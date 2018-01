Los pasteleros reivindican la importancia del 'buen' roscón

Los pasteleros artesanales han reconocido que van a «echar el resto» esta Navidad en la elaboración de los roscones de reyes, ya que es uno de los productos estrella de estas fechas que «siempre se vende bien». No obstante, han instado a los clientes a comprarlos en su pastelería «de proximidad, la de toda la vida y que cuenta con un obrador artesano en el establecimiento».

Así lo hizo saber Carlos Bonache, propietario de la Confitería Bonache ubicada en la Plaza de las Flores y portavoz de la Asociación Regional de Empresarios de Pastelería de la Región.

«Por mucho que las grandes superficies intenten engañar a la gente», Bonache aconseja a la población a ser «consciente» del producto que compra y acudir a su confitería de confianza, que son las que llevan 30 o 40 años haciendo el roscón de reyes, ya que este producto no se elaboraba antes.

Y es que señala que las confiterías artesanales elaboran un producto «de calidad» que es algo más caro que el de las grandes superficies porque «hay que pagar los ingredientes y las nóminas de los pasteleros que se levantan temprano a elaborarlo».

En este sentido, advierte de que algunos establecimientos que no son confiterías artesanales, el producto se empieza a elaborar en septiembre y su calidad no es la misma. Por ello, aconseja al consumidor que «si no se puede adquirir en la confitería de proximidad, es preferible hacer el producto uno mismo».