'Murcia no se parte', el deseo de año nuevo de la Plataforma Pro Soterramiento

Si hace unos meses decidieron versionar la mítica canción de Pink Flyd, 'Another Brick In The Wall', esta vez la Plataforma Pro Soterramiento ha querido desear "feliz año a todos" compartiendo una canción que apoya su lucha: 'Murcia no se parte'.





Con aire flamenco, el tema es todo un himno de protesta. En el estribillo suena en repetidas ocasiones 'Murcia no se partirá', una idea que la Plataforma sostiene incansablemente.La canción está subida a la plataforma Youtube con un único mensaje: "Murcia en lucha por la entrada del AVE en superficie que trae consigo la división de la ciudad por un muro pantalla de 8km por 5m de alto".Cuenta con más de 300 visualizaciones y ya circula por las redes sociales, aunque no se sabe exactamente quien es su autor.