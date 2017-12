Ballesta: "Gobernar en minoría es más complicado de lo que pensaba"

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha reconocido hoy que gobernar en minoría está siendo "más complicado de lo que pensaba", y ha asegurado que no se plantea aún si repetirá o no como candidato a la alcaldía, algo que considera un "asunto menor".

El alcalde ha hecho esas declaraciones esta mañana en un desayuno informal con los medios de comunicación a base de chocolate con churros y con el nuevo dulce elaborado con ingredientes de la región, el "murciatonne".

A preguntas de los periodistas, el primer edil ha asegurado que "está siendo más complicado que lo que pensaba estar en minoría, no solo en asuntos del día a día", puesto que el "ambiente político" en el resto de la región y en el conjunto del país también están teniendo su repercusión en el ámbito local.

No obstante, ha insistido en el empeño de su gobierno por hacer las cosas con "moderación y sensatez, con diálogo y con calma y serenidad", y el nivel de acuerdo al que se ha llegado con la oposición en general "es amplio", ha valorado.

En cualquier caso, ha insistido en que su equipo es muy "autocrítico" y está en un estado constante de "inconformismo", puesto que "siempre se puede hacer mejor", y en esa línea seguirán trabajando.

Sobre si será o no el candidato del PP a la alcaldía de nuevo en las próximas elecciones, Ballesta ha asegurado que aún no se ha planteado esa cuestión, que "no está sobre la mesa", puesto que hay numerosos retos a los que hacer frente.

"Ese tipo de cosas de carácter político las considero menores" comparadas con el resto de proyectos del día a día, ha subrayado.

Haciendo balance de 2017, ha destacado los buenos datos turísticos, ya que la ciudad cerrará 2017 con cerca de medio millón de turistas y por primera vez en su historia superará las 700.000 pernoctaciones, cifras ambas que el Gobierno local se había marcado como objetivo a alcanzar al final de la legislatura.

Ese "incremento exponencial" del turismo se debe, en su opinión, al proyecto global que está impulsando su Gobierno local para una transformación integral de la ciudad.

Ese proyecto, ha dicho, está calando no solo en el propio municipio, sino también fuera de él, como demuestra el hecho de que el 20 por ciento de los turistas que visitarán la ciudad este año serán extranjeros, una cifra nunca antes conseguida.

En ese sentido, Ballesta ha considerado que "el hecho más destacable quizás de este año es que hemos percibido una sensación, una sutil percepción, de pertenencia a un proyecto global que llamamos Murcia, sentirse orgullosos de ser de esta ciudad e implicarse en todas las actividades que se vienen celebrando".

El alcalde ha insistido en que es necesario que todos los murcianos se impliquen en ese proyecto para transformar la ciudad, que cuenta además con grandes actuaciones, como Murcia Río, la peatonalización de Alfonso X el Sabio o la recuperación del yacimiento de San Esteban y la Cárcel Vieja.

Todos esos proyectos, ha dicho, "son como piezas de un puzzle que tienen que encajar, no es un proyecto aislado, sino un proyecto colectivo en el que tienen que implicarse los murcianos para transformar de forma global el municipio y dar un salto hacia la gran ciudad".

No obstante, ha reconocido que el año 2017 ha sido "vertiginoso" y se han sucedido diversos momentos de difícil gestión, como las inundaciones que afectaron al municipio a principios del año, la manifestación de los agricultores que colapsó la ciudad durante dos días con tractores o la crisis por el desplome del ficus de la plaza de Santo Domingo.

A ellas se suman las numerosas manifestaciones que, desde el mes de septiembre, ha reivindicado a diario el soterramiento de las vías del tren.

Todo ello, ha dicho, ha habido que compaginarlo con la gestión municipal para que la ciudad "siga funcionando" y para seguir impulsando ese nuevo modelo de ciudad.

Por último, y entre otros asuntos, se ha referido a la elaboración de los presupuestos municipales para 2018 y ha confiado en que su aprobación no se retrase tanto como este año, que se aprobaron en el mes de junio.

El proyecto, ha dicho, está ya ultimándose y ha bromeado con el hecho de que es un momento "tenso" en el que todos los concejales se ponen en contra del edil de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, y en contra de sus propios compañeros de Gobierno para poder obtener más fondos para sus propios departamentos.