Orihuela no repite como Rector de la UMU

No fue un lapsus, pero sí una mala pasada del subconsciente. El rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Orihuela, anunció ayer que finalmente no se presentará a la reelección, pese a que había afirmado que sí lo haría saliendo al paso de su 'lapsus' en el Claustro del pasado 24 de octubre. Entonces dijo, durante el debate de los nuevos estatutos, que no se iba a presentar a las elecciones a rector y minutos después, puntualizó que había sido un malentendido.

Orihuela aprovechó la reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad para hacer pública su decisión, casi paralelamente al anuncio de otro candidato en la contienda, el decano de Química, Pedro Lozano, que, por ahora, es el tercero en la contienda electoral que se celebrará el 6 de marzo.

Además de Lozano, se presentan José Antonio Gómez (exvicerrector de Comunicación y catedrático de Biblioteconomía), y José Luján (catedrático de Trabajo Social y presidente del CES de la Región de Murcia).



Elecciones al Rectorado

La Junta de Gobierno decidió en su reunión de ayer el calendario electoral. La votación se realizará el próximo 6 de marzo y la proclamación provisional del rector electo será al día siguiente, el 7 de marzo.

A partir de ese momento, se abrirá el periodo de interposición de reclamaciones a la proclamación provisional, cuyos resultados se sabrán el 12 de marzo.

En caso de que fuera necesaria una segunda vuelta, esta votación estaría programada para el 15 de marzo.

El voto por correo se podrá solicitar entre el 15 de febrero y el 2 de marzo y se podrá enviar en cualquier momento, siempre que llegue antes de las elecciones.

Por su parte, los candidatos a rector se podrán presentar entre el 29 de enero, fecha de la publicación del censo electoral definitivo, y el 5 de febrero y desarrollarán su campaña electoral entre el 13 de febrero y el 2 de marzo.

El Consejo también aprobó el calendario laboral de esta institución, así como la propuesta de dar el nombre de la funcionaria Isabel Guillén, recientemente fallecida, a la sala de formación de la Hemeroteca del Campus de la Merced.



El decano, «con ilusión»

Por su parte, el decano de Química, como ya lo había anunciado, optó por dar a conocer su candidatura una vez se aprobó el calendario electoral.

A través de una carta a su Junta de Facultad, Lozano manifestó que se sentía «con el ánimo, la energía y la ilusión necesaria para liderar un proyecto con el que darle a nuestra Universidad de Murcia el impulso que necesita, y conseguir que sea la punta de lanza de la sociedad murciana».

«Se trata de un apasionante proyecto para el que necesitaré a toda la comunidad universitaria, y vosotros sois una parte esencial», añadió.

Como aval, presentó «el reconocimiento a la trayectoria realizada y los logros conseguidos en nuestra Facultad», por los que ya ha obtenido numerosos apoyos.