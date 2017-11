El presidente del CES, nuevo candidato a rector de la UMU

Ya son tres. El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia, José Luján, ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones a rector en la Universidad de Murcia (UMU). Luján se suma así al actual rector, José Orihuela, quien ya ha comentado en varias ocasiones su intención de repetir, y al exvicerrector de Comunicación y catedrático de Biblioteconomía, José Antonio Gómez, que también ha querido entrar en la carrera por el Rectorado.

Luján, que es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, preside el CES desde finales de 2014, cuando sustituyó en el cargo a Antonio Reverte, fallecido en noviembre de ese año. "No me presento contra nadie, sino por la universidad en la que creo", explica en declaraciones a LA OPINIÓN el nuevo candidato.

"Debemos romper los complejos que tenemos los universitarios pues somos muy buenos tanto en la docencia como en la investigación y tenemos que creérnoslo", ha destacado Luján, quien reconoce que fue el ´lapsus´ de Orihuela en el último Claustro de la UMU, donde dijo que no se presentaba a la reelección -aunque luego rectificó-, el que finalmente le decidió a dar el paso.

El catedrático lleva 35 años ligado a la Universidad de Murcia, donde empezó como estudiante, y desde entonces ha pasado por todos los puestos docentes hasta llegar a ocupar el puesto de Decano de la Facultad de Trabajo Social.

También ha sido director del COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo), ha colaborado con el Poder Judicial, y ha realizado diversos trabajos de investigación. "La Universidad es mi vida, creo que tiene un brillante futuro y que tenemos que apostar por ello", reitera el candidato, quien tiene previsto enviar hoy mismo a toda la comunidad universitaria una carta de presentación de su candidatura.

¿Habrá un cuarto?

No parece que con este anuncio esté cerrada la lista de candidatos, ya que si un nombre suena con insistencia es el del decano de la Facultad de Química, Pedro Lozano. Sin embargo, él, ni confirma ni desmiente. "Los tiempos no los marca nadie, sólo el calendario electoral y mientras que no estén convocadas las elecciones y se dé por concluido el actual periodo de gobierno yo soy leal a mi cargo y a él me debo", ha explicado a LA OPINIÓN.

El rector Orihuela ya ha manifestado en varias ocasiones su intención de adelantar a antes de Semana Santa los comicios, con el objetivo de que el nuevo equipo rectoral tenga tiempo suficiente antes de las vacaciones estivales para tomar posesión de su cargo.