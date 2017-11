Una murciana planta cara a los 'gorrillas' a través de las redes sociales

El conflicto con los 'gorrillas' es cada vez más habitual en el municipio de Murcia. Hace unos días, Eva María Romera compartía a través de sus redes sociales el último problema que había tenido con uno de ellos en la zona de Centrofama.

"Yo no les doy dinero. Iba a ver a mis padres, como cada semana, y nunca les doy nada. Se suelen molestar, y a veces me han dicho algo, pero lo del viernes pasado fue inaceptable", señala.

Como destaca en su muro de Facebook, "estoy amenazada por un 'gorrilla' que en pleno centro de Murcia resulta que tiene más derechos que yo. Y esto no es una simple queja. El viernes por la tarde, estando yo dentro de mi coche, se abalanzó un 'gorrilla' sobre el vehículo soltando improperios, dándole golpes e intimidándome para que me fuera a un parking, porque me conoce y sabe que no cedo a amenazas y que no le he pagado ni le pagaré por una simple cuestión de miedo".

Eva María relata que llamó a la Policía, que apareció a los quince minutos. Mientras tanto, ella ya había advertido al 'gorrilla' de que le había grabado. "Esta fue la única forma de hacerlo marcharse, se asustó y se fue". Cuando llegaron tres agentes en moto, dos de ellos se fueron a buscarlo a las calles anexas.

Los agentes identificaron al 'gorrilla', "que resultó ser un gran conocido de los policías", e informaron a esta vecina de Murcia de que poco más podían hacer por ella. "Me recomendaron que pusiera una denuncia, pero me dijeron que no podían hacer nada más. Se ríen en la cara de los agentes porque no les pueden hacer nada tal y como está la ley".

Finalmente, Eva María ha confirmado a esta redacción que interpuso la denuncia, aunque se pregunta si "servirá para algo". "De nada vale quejarse y no utilizar las herramientas que tenemos".

Esta murciana lo tiene muy claro: seguirá aparcando en el mismo sitio y no se dejará atemorizar, "por mucho miedo que dé". "No hay una solución sencilla. Lo que se puede conseguir es que, cuando acumulen varias denuncias, el juez dicte una orden de alejamiento del municipio, o que se apruebe una ordenanza municipal que regule esta situación".