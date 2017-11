Revisan rama por rama los ficus de Floridablanca

La seguridad continúa siendo un elemento vital para el Ayuntamiento de Murcia. El Servicio de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, que dirige José Guillén, está realizado una revisión de los ficus del jardín de Floridablanca.

Así, dos trepadores especializados se están encargando de analizar rama por rama los nueve ejemplares de ficus macrophylla que existen en el jardín de Floridablanca.

"Su misión es comprobar la seguridad de cada uno de los ejemplares y sus posibles problemas. Por ejemplo se revisa que no haya ninguna rama con crecimiento anormal, que no exista ninguna rama seca, que no haya palancas, que la estabilidad del ejemplar sea la adecuada, así como diversos parámetros más", explica el concejal de Modernización, Calidad Urbana y Participación, José Guillén.

Esta revisión normalmente se realiza mediante el uso de camiones pulpo que permiten fácilmente comprobar el estado del ejemplar, aunque en el caso de árboles donde es imposible el acceso al mismo por otros medios, se usa el sistema de trepa.

En esta supervisión se toman todas las medidas de seguridad necesarias como es el vallado perimetral de la zona donde están trabajando los técnicos y los anclajes de seguridad de cada uno de los técnicos que están trabajando en ese momento.

De esta forma, el Consistorio Murciano "vuelve a seguir apostando por la seguridad de los murcianos y de sus ejemplares con las revisiones, periódicas y constantes, de cada uno de sus ejemplares de gran tamaño con que cuenta en todo el municipio de Murcia".