Música, protesta y televisión se dan cita en las vías de Murcia

Miles de personas se han vuelto a dar cita esta noche de martes en torno al paso a nivel de Santiago El Mayor para protestar por el proyecto ferroviario para el municipio de Murcia. Trabajadores del programa La Sexta Columna, de La Sexta, se encuentran esta noche en las vías para grabar imágenes con las que elaborar un reportaje.

Los vecinos, que llevan congregándose diariamente desde el pasado 12 de septiembre, cuentan con la presencia de los denominados 'Viakingos', un grupo de músicos que pone la banda sonora a las protestas. Los vecinos han vuelto a entonar la particular versión de 'Another Brick In the Wall', de Pink Floyd, así como otros cánticos y canciones en una noche de 'manifestación musical'.