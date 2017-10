La Audiencia decide que Hristo siga en la cárcel

Histro I. seguirá en prisión provisional, donde lleva desde diciembre de 2016 por pegar a Andrés Martínez un puñetazo que lo mandó a la UCI.

Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Murcia, en una resolución notificada hoy. Lo hace en contra de la Fiscalía, que era partidaria de que el que fuera portero del Grupo Temporáneo saliese ya libre, a la espera de juicio.

En el auto, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, la Audiencia considera que la situación de Hristo "no mitiga el riegso de fuga", ya que su familia, al igual que él, tiene la nacionalidad búlgara.

Sobre Andrés, dicen los jueces que "a pesar de que su estado de salud haya mejorado, ello no descarta la gravedad de los hechos, vistas las graves lesiones que sufrió como consecuencia de la agresión".

Los hechos, estima el tribunal, "continúan siendo susceptibles de ser calificados como delito de homicidio en grado de tentativa, cuya pena puede ascender a cinco años de prisión".

Andrés Martínez tendrá que volver al forense el próximo 6 de noviembre. Allí le practicarán más pruebas médicas, con el fin de "determinar la evolución y consolidación de las lesiones".

En la vista, que tuvo lugar el pasado viernes en el Palacio de Justicia de Murcia, la defensa del portero, ejercida por el letrado Pablo Ruiz Palacios, volvió a insistir en que el hombre tiene arraigo en la Región y pidió que salga de la cárcel.

Asimismo, el letrado indicó que Andrés Martínez ha mejorado de las lesiones que sufrió tras el golpe. Prueba de ello, a su juicio, es que el joven y su pareja van a ser padres de una niña.

En cuanto a la situación laboral de Hristo, sus abogados admitieron que ya no tiene trabajo (ni en el Grupo Temporáneo ni en el centro de menores), pero aseguraron que hay tres empresas que lo quieren contratar cuando salga en libertad. Aportaron documentación al respecto.

Francisco Adán, letrado de Andrés, atiende a los medios en la Ciudad de la Justicia, en una foto de archivo

Por su parte, el abogado de Andrés, Francisco Adán, destacó que la víctima del conocido como 'caso 609' sigue teniendo secuelas importantes, y señaló que no ha experimentado mejoría alguna respecto al primer informe del forense. Además, Adán aseveró que existe riesgo alto de fuga, pues Hristo, si quisiera viajar a Bulgaria (su país natal), podría hacerlo sin necesidad de pasaporte.

El abogado insistió en que su cliente ha perdido gusto y olfato, hasta el punto de que "ha tenido que instalar en su casa detectores de gas", para ser consciente en el caso de que haya una fuga.

También remarcó que, cuando tenga lugar el proceso propiamente dicho, el que fuera empleado del Grupo Temporáneo se enfrenta a unas penas muy elevadas.

«El perdón de mi familia y el mío no lo va a tener jamás», decía hace unos meses la víctima del caso. «Porque no soy el mismo que era y no creo que vuelva a serlo», confiesa al respecto.