Fomento da mañana el último paso para soterrar los primeros 1.100 metros

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, avanzó ayer en el Congreso que las obras de soterramiento de las vías del AVE a su llegada a Murcia comenzarán el próximo 15 de noviembre, con un primer tramo de 530 metros, y que el proyecto para soterrar otros 580 metros se aprobará el viernes. En respuesta a una pregunta de la diputada socialista María González Veracruz, De la Serna anunció también que el proyecto para completar el soterramiento de los 4 kilómetros previstos, que supondrá una inversión de 606 millones de euros, estará listo a finales de año y se licitará en el primer trimestre de 2018.

El titular de Fomento ha reiterado que las obras que permitirán la llegada de la alta velocidad a Murcia terminarán en cuatro meses, a finales de febrero o principios de marzo. Según el ministro, ya hay una empresa trabajando sobre el terreno, aunque «algunos no la dejan», para preparar el desarrollo del primer tramo que se va a soterrar, de 530 metros de longitud. A ese primer tramo se sumará otro de 580 metros, cuyo proyecto se aprobará mañana, y finalmente el soterramiento se extenderá hasta cubrir 4 kilómetros.

De la Serna ha dicho que el PSOE prometió la llegada del AVE en 2014 y el soterramiento de las vías, pero no cumplió el compromiso de llevar la alta velocidad a Murcia y no soterró «ni un solo centímetro lineal». González Veracruz ha acusado al Gobierno de no estar comprometido con el soterramiento de las vías y ha dicho que los murcianos necesitan «hechos y no palabras huecas y vacías».