CC OO alerta de la posible desaparición de los Cercanías entre Murcia y Albatera

«La apuesta sin condiciones de la llegada del AVE a nuestra comunidad, al margen del soterramiento que de por sí es una situación que hay que resolver si o si, genera más problemas en los servicios ferroviarios, ya que puede suponer la desaparición de los trenes de Cercanías; lamentablemente supondrá que desde Murcia hasta San Isidro-Albatera no habrá tren de Cercanías que discurra por Beniel, Orihuela Miguel Hernández y Callosa de Segura. Desde CC OO queremos denunciar que el AVE no puede entrar en Murcia como un elefante en una cacharrería, arrasando con los servicios de cercanías que son utilizados en la línea de Murcia Alicante por unos tres millones de viajeros año», señala el sindicato CC OO en un comunicado.

«Según las últimas informaciones, solo circularán trenes de viajeros de ancho internacional, a precios no precisamente de ir por casa, sumando además que la frecuencia de dichos trenes no será como en la actualidad, cada hora o media hora para los Civis, y ya veremos en su momento con qué trenes y con cuántas frecuencias». «En la actualidad, -añaden- Renfe no tienes trenes y el Ministerio se plantea sacar un concurso a finales de año para construir nuevos trenes de Cercanías y Media Distancia que tardarán 2 o 3 años en construirse».

«Por otro lado, las cercanías desde Alicante hacia San Isidro-Albatera serán las actuales pero pertenecerán a la Comunidad Valenciana y tampoco circularán hacia Callosa de Segura, Orihuela Miguel Hernández y Beniel», concluyen.