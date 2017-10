Orihuela la lía

"Ha sido un malentendido", afirmó al acabar la reunión, indicando que "desmentía rotundamente" que no vaya a concurrir a los comicios de primavera

Como si del presidente catalán Carles Puigdemont se tratara, el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Orihuela, hizo ayer un anuncio y luego el contrario en cuestión de minutos. Dejó de ser candidato a la reelección, para a continuación retractarse de lo dicho. O como él prefiere decir, aclarar «el malentendido».

Ocurrió ayer por la tarde en el debate en el Claustro sobre el anteproyecto de los nuevos estatutos universitarios, que se estaba celebrando en el Paraninfo. En este marco, y durante una conversación con un claustral llegó a anunciar que no se iba a presentar a los comicios que se van a celebrar el próximo año.

Los móviles de los allí presentes, que no podían dar crédito a sus oídos, según comentaron a esta Redacción, empezaron a 'echar fuego'. «Estamos alucinados»; «Nadie lo esperaba», eran los reiterados comentarios.

Todos estaban seguros de lo que habían escuchado y repetían la frase del rector: «Usted habla de un titular para mi campaña electoral y yo le ofrezco otro, no voy a presentarme».

De hecho, también estaban convencidos de que el rector había propuesto que se adelantaran las elecciones, previstas para mayo, a los días previos a Semana Santa.



Donde dije digo...

«Lo desmiento rotundamente; ha sido un malentendido en una conversación entre dos personas durante un debate colectivo». Así explicó el rector a esta Redacción lo ocurrido al terminar el Claustro, indicando que mantiene intactas sus intenciones de presentarse a la reelección.

José Orihuela indicó que se había visto obligado a aclarar sus palabras al tener conocimiento «de lo rápido que habían ido los whatsapps» y al comprobar que los presentes no habían sabido interpretar «la fina ironía murciana de la frase que yo he pronunciado y a la que yo no había dado mayor importancia».

«Jamás pensé que podía tener esta repercusión», insistió.

Igualmente, comentó que la fecha de las elecciones que él había propuesto, más que un adelantamiento «es un ajuste» para que quien las gane tenga más tiempo de maniobra antes de las vacaciones estivales.

Su intención es llevar al Consejo de Gobierno de la Universidad para su discusión una iniciativa para celebrarlas días antes de Semana Santa, y que el nuevo equipo pueda tomar posesión a la vuelta de esas vacaciones.



Dos candidatos

Hasta el momento sólo él y el exvicerrector de Comunicación, José Antonio Gómez, han comunicado su intención de presentarse a las elecciones.

De hecho, Gómez, que es catedrático del área de Biblioteconomía y Documentación, publicó una carta el pasado 11 de octubre en el tablón de anuncios digital de la universidad en la que animaba a la comunidad universitaria murciana a participar «en un proceso de reflexión y recogida de ideas que nos ayude a construir un proyecto de servicio público de la Universidad de Murcia con el que nos podamos identificar y asumir; un proceso en el que aportemos buenas ideas para conseguir una nueva visión de nuestra Universidad».

El decano comentó también que una vez concluida esa primera etapa de participación, quería incorporar las ideas que se generen en el programa «con el que tengo intención de optar al Rectorado de la Universidad de Murcia en el proceso electoral que celebraremos durante este curso».

Gómez ha tenido diversas responsabilidades de gestión en la UMU, como la de decano en su Facultad, responsable de la planificación del Centenario, y director de Servicios como Editum y Cultura.