Orihuela se retracta y ahora dice que sí volverá a ser candidato al rector de la UMU

Emulando al presidente catalán Carles Puigdemont, el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Orihuela, se ha retractado de su anuncio de que no se iba a presentar a la reelección. Minutos después de comunicar ante el Claustro de la Universidad que no se iba a ser candidato, Orihuela ha manifestado que se le había "calentado la boca" y que no debían tomarse sus palabra en serio.

Ante la comunidad universitaria, convocada a un claustro extraordinario para debatir sobre el anteproyecto de los nuevos Estatutos, que se celebra esta tarde en el Paraninfo, Orihuela había lanzado esta inesperada noticia. Además, el rector ha propuesto que las elecciones, que se querían celebrar en mayo, se adelanten. Él apuesta por el mes de marzo.

Hasta el momento sólo él y el exvicerrector de Comunicación, José Antonio Gómez, habían comunicado su intención de presentarse a este puesto.

De hecho, Gómez, que es catedrático del área de Biblioteconomía y Documentación, publicó una carta el pasado 11 de octubre en el tablón de anuncios digital de la universidad en la que animaba a la comunidad universitaria murciana a participar "en un proceso de reflexión y recogida de ideas que nos ayude a construir un proyecto de servicio público de la Universidad de Murcia con el que nos podamos identificar y asumir; un proceso en el que aportemos buenas ideas para conseguir una nueva visión de nuestra Universidad".

El decano comentó también que una vez concluida esa primera etapa de participación, quería incorporar las ideas que se generen en el programa "con el que tengo intención de optar al Rectorado de la Universidad de Murcia en el proceso electoral que celebraremos durante este curso".

Gómez ha tenido diversas responsabilidades de gestión en la UMU, como la de decano en su Facultad, responsable de la planificación del Centenario, y director de Servicios como Editum y Cultura.